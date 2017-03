Trh práce sa prehrieva. Mzdy porastú rýchlejšie

Silný hospodársky rast na úrovni 3,2 percenta v tomto roku by mal podľa aktuálnej prognózy Národnej banky Slovenska (NBS) vytvoriť len v tomto roku 47-tisíc nových pracovných miest, najmä v priemysle a službách, a celkovo by zamestnanosť mala stúpnuť na 2,368 milióna osôb.

„V ďalších rokoch sa uvažuje so spomalením rastu zamestnanosti, ktoré by malo odzrkadľovať nesúlad ponuky a dopytu na pracovnom trhu. Miera nezamestnanosti by mala naďalej klesať a dosiahnuť historicky najnižšiu hodnotu 7,1 percenta v roku 2019. Napätie na trhu práce by sa tak malo začať premietať v zdynamizovanom mzdovom vývoji, ktorý by sa mohol začať prejavovať v dopytovej inflácii,“ uvádza NBS vo svojej najnovšej predikcii ekonomiky, ktorú zverejnila včera. Vyššia ponuka práce by teda mala dvíhať platy a na plnšie peňaženky ľudí budú zase obchodníci reagovať dvíhaním cien.

Situácia na trhu práce sa už niekoľko mesiacov výrazne zlepšuje. Počet voľných pracovných pozícií nahlásených zamestnávateľmi na úradoch práce sa vo februári opäť zvýšil, takmer o 2,5 tisíca na 40,8 tisíca. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak úrady práce evidovali o 6,7 tisíca voľných pracovných miest viac. „Najvýraznejší je nárast voľných miest na pozíciách operátorov a montérov strojov a zariadení a kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov,“ poznamenal analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Zamestnávatelia podľa jeho slov zároveň znižujú svoje nároky na požadovanú kvalifikáciu, keď narastá najmä počet voľných miest pre uchádzačov s nižším stredným odborným vzdelaním alebo so základným vzdelaním, naopak, pozícií vyžadujúcich vyššie vzdelanie ubúda.

„Teoreticky by tak mali vyhovovať ponuke nezamestnaných. Problémom však môže byť nevhodné regionálne rozloženie nezamestnanosti v kombinácií s nízkou mobilitou nezamestnaných, ale aj neochota časti nezamestnaných reálne sa zamestnať či absolútna strata ich pracovných návykov,“ dodal Koršňák.

Zvyšujúci sa nedostatok vhodnej pracovnej sily potvrdzuje štatistika zamestnávania cudzincov. V porovnaní s februárom minulého roka sa počet cudzincov pracujúcich na Slovensku zvýšil takmer o 11-tisíc na 37,5 tisíca, čo je približne 1,6 percenta ľudí zamestnaných na Slovensku. Medzi cudzincami pracujúcimi na Slovensku stále dominujú Rumuni a Srbi.

Zlepšujúce sa podmienky na trhu práce by mali tlačiť aj na rast cien. S postupným narastaním platov a ponúk na pracovnom trhu sa totiž mnohí Slováci púšťajú aj do väčších nákupov v obchodoch. „Postupne by sa navyše mali začať prejavovať dopytové tlaky plynúce z prehrievania trhu práce. Rýchly rast miezd by sa tak mal pretaviť do nákladov práce, čo by mali firmy premietnuť do cien, predovšetkým v sektore služieb,“ tvrdí NBS. Inflácia by sa tak mala v tomto roku pohybovať pri úrovni 1,4 percenta. Mzdy majú nominálne rásť v priemere o 4,4 percenta a výsledkom má byť 3-percentný rast reálnych platov, teda životnej úrovne.