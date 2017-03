Mochovciam schválili nový rozpočet, dostavba má vyjsť na 5,4 miliardy eur

Ako uviedli Slovenské elektrárne pre portál vEnergetike.sk, akcionári slovenského dominantného výrobcu elektriny na mimoriadnom valnom zhromaždení definitívne schválili nový rozpočet na dostavbu mochoveckých blokov vo výške 5,4 miliardy eur. Dostavba sa tak oproti ostatnému schválenému rozpočtu predražila o zhruba 800 miliónov eur. Podľa plánov z roku 2008 si pritom mala dostavba vyžiadať 2,8 miliardy eur, neskôr sa hovorilo o sume 3,8 miliardy eur.

Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo aj nové termíny dostavby. Po novom sa má tretí blok v Mochovciach uviesť do prevádzky ku koncu budúceho roka. Štvrtý blok by mali dokončiť o rok neskôr. Ostatné oficiálne termíny hovorili o zavážaní jadrového paliva do tretieho bloku v roku 2017. Štvrtý jadrový blok sa mal uviesť do prevádzky následne o ďalší rok. Po začatí dostavby Mochoviec sa pritom hovorilo o rokoch dostavby 2012, resp. 2013.

„Začiatkom marca tohto roka bol tretí blok dokončený na 94,7 % a štvrtý blok na 82,8 %,“ uviedli Slovenské elektrárne. Priamo na stavbe pracuje viac ako 3 500 pracovníkov, ďalších približne 6 500 pracuje v dodávateľskom reťazci alebo na vyvolaných pracovných miestach. Počet odpracovaných hodín na stavbe dosiahol takmer 65 miliónov človekohodín.

Dostavbu dvoch mochoveckých jadrových blokov má stále na starosti talianska spoločnosť Enel, ktorá počas vlaňajšieho leta predala zo svojho 66-percentného podielu v Slovenských elektrárňach polovicu českej energetickej skupine EPH. Taliansky investor má záujem predať aj zvyšný 33-percentný podiel, urobiť tak však bude môcť až po definitívnej dostavbe jadrových blokov.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport ( na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.