Výplaty možno nedostanú všetci pracovníci žilinského letiska

Renáta Jaloviarová, Pravda |

Žilinské letisko má nové vedenie a to bude musieť vyriešiť aj výplaty zamestnancov, ktorí ich nevideli od začiatku roka. Do konca týždňa by síce mala prísť letisku dotácia, no vyrieši problém len čiastočne, keďže je viazaná na hasičskú záchrannú službu a bezpečnostnú ochranu letiska.