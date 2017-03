Daňové priznanie možno v Bratislave podať z auta

Macíková informuje aj o novej službe, mobilných kanceláriách. Slúžia na to, aby daňovníci nemuseli pri daňových úradoch parkovať, ale mohli daňové priznanie podať priamo z auta. Ide o pilotný projekt. Zatiaľ dve kancelárie sú pri najväčšom daňovom úrade v bratislavskej Petržalke na Ševčenkovej ulici. Službu možno využiť od ôsmej do 19. hodiny.

Dlhšie otvorené sú všetky daňové úrady, pobočky aj kontaktné miesta, do 19-tej hodiny. Dlhšie funguje aj call centrum, do polnoci.

Ku koncu lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmu za minulý rok sú k dispozícii dlhšie aj vybrané pošty. Informovala o tom Slovenská pošta, ktorá 31. marca predĺžila otváracie hodiny 84 pobočiek po celom Slovensku.

V Bratislave je možnosť na pošte podať daňové priznanie až do polnoci 31. marca, keď bude otvorená Pošta Bratislava 3 na Tomášikovej ulici. Pošta Bratislava 1 na Námestí SNP bude otvorená do 21:00. Celkovo bude v Bratislave päť prevádzok s predĺženými otváracími hodinami. Rovnako päť pobočiek bude dlhšie k dispozícii v Košiciach, v Trnave to budú tri pošty, v Banskej Bystrici štyri pošty a v Trenčíne, Nitre, Prešove a v Žiline budú môcť predĺžené otváracie hodiny klienti využiť na jednej pobočke.