Rakúsko podá žalobu na nemecké mýto

ČTK |

Voči spoplatneniu nemeckých diaľnic pre osobné autá podá Rakúsko žalobu na Súdny dvor Európskej únie. Oznámil to v piatok minister dopravy Jörg Leichtfried, informovala agentúra APA. Nemecké "mýto pre cudzincov" je podľa neho diskriminačné. Český premiér Bohuslav Sobotka už skôr uviedol, že by sa k chystanej žalobe mohlo Česko pripojiť, ak pre to budú dostatočné argumenty.