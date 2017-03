Diaľnica pri Senci spomalí autá na osem mesiacov

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) neďaleko Senca v mieste novovznikajúcej križovatky presmeruje celú dopravu do jedného pásu diaľnice. Namiesto šiestich dočasných pruhov tak vodiči budú mať k dispozícii len štyri.

Most pri Blatnom zbúrali vlani v októbri, teraz začínajú stavať nový. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Od začiatku apríla približne do novembra tohto roku budú diaľničiari pri Blatnom meniť cementobetónový kryt vozovky. Práce budú prebiehať v úseku od 29,5 do 31,125 kilometra diaľnice D1 v miestach, kde v minulom roku došlo k zbúraniu mosta na ceste prvej triedy I/61. V súčasnosti vzniká nový most, ktorý bude spĺňať parametre rozšírenej diaľnice.

Vodiči sa však musia pripraviť na rozsiahle obmedzenia. Od soboty bude doprava smerujúca z Bratislavy presmerovaná do druhého jazdného pásu pri znížení maximálne povolenej rýchlosti, ktorá je v úseku medzi Bratislavou a Trnavou stanovená na 110 km/h v čase od 5. hodiny ráno do 19. hodiny večer. Najmä v ranných špičkách môžu v danom úseku vznikať kolóny. Polícia pri testovaní zúženia diaľnice evidovala zdržania od piatich do desiatich minút.

Následne približne v septembri tohto roka dôjde k výmene strán, keď bude doprava smerujúca do Bratislavy presmerovaná do druhého jazdného pásu. V čase výmeny krytu vozovky budú prebiehať práce aj na výstavbe mosta. Vodiči budú informovaní o aktuálnej dopravnej situácii prostredníctvom tabúľ s premenným dopravným značením a zároveň ďalšie tabule budú informovať o náhradných obchádzkových trasách.

Vybudovanie križovatky Blatné patrí do prvej etapy rozšírenia dočasnej šesťpruhovej diaľnice medzi Bratislavou a Trnavou na plnohodnotnú diaľnicu. Výstavba križovatky bude stáť 23,3 milióna eur. Výstavbu realizuje konzorcium firiem Eurovia a Doprastav. Predpokladaná cena zákazky bola stanovená na 24,12 milióna eur.

Zmluvu na výstavbu podpísal v minulom roku bývalý generálny riaditeľ NDS Milan Gajdoš deň po nástupe dnes už bývalého ministra dopravy Romana Brecelyho (Sieť) do funkcie. Bývalý minister Brecely šéfa NDS kvôli danému kroku odvolal a do funkcie dosadil Róberta Auxta, ktorý na čele diaľničiarov už taktiež nepôsobí.

Štát sa pripravuje na kompletné rozšírenie diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou. V súčasnosti okrem výstavby križovatky Blatné prebieha aj výstavba križovatky Triblavina, v prípade ktorej sa mení jej koncepcia. Pôvodné plány hovorili o šesťpruhovom usporiadaní s dvojicou dvojpruhových jednosmerných súbežných ciest po oboch stranách diaľnice, tzv. kolektorov.



Na diaľnici D1 v blízkosti križovatky Blatné začína veľká rekonštrukcia potrebná z dôvodu realizácie nového cementobetónového krytu vozovky a prác súvisiacich s výstavbou diaľničnej križovatky Blatné. Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenia.

Po prehodnotení plánov a po zohľadnení pripravovaného križovania diaľnic D1 a bratislavského nultého obchvatu D4 však diaľničiari menia koncepciu rozširovania diaľnice. Kolektorové pásy z plánov vypadli a namiesto šiestich pruhov vznikne medzi Bratislavou a Blatným až osempruhová diaľnica s odstavnými pruhmi. Ďalej smerom na Trnavu vznikne diaľnica len so šiestimi pruhmi.

"Podľa mňa je v súčasnosti nevyhnutné realizovať prioritné opatrenie v podobe rozšírenia diaľnice D1 na 8-pruh minimálne po križovatku Blatné tak, aby sa z diaľnice odstránili pravidelné dopravné kolapsové stavy v čase ranných a popoludňajších špičiek a zároveň v druhom kroku bude dôležité v súlade s aktuálnou projektovou dokumentáciou na 8-pruhové riešenie v termínovej a technickej koordinácii s diaľnicou D4 preniesť dopravnú obsluhu územia na už existujúcu, ale skapacitnenú cestnú sieť vedenú popri diaľnici a v nej hľadať deklarované kolektory,“ hovorí Ľubomír Palčák, šéf Výskumného ústavu dopravného.