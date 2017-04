Nemecký minister má "nulové" pochopenie pre žalobu na mýto

Viedeň trpí „mýtnou schizofréniou“, uviedol člen bavorskej Kresťansko-sociálnej únie (CSU) v rozhovore zverejnenom v sobotňajšom vydaní denníka Münchner Kurier.

„Zdá sa, že u Rakúšanov ide o ťažký prípad mýtnej schizofrénie,“ povedal Dobrindt. Mám absolútne nulové pochopenie pre to, že Rakúsko samo vyberá mýto, ale v Nemecku nechce na financovanie infraštruktúry prispievať, dodal člen bavorskej CSU, ktorá bola najhlasnejším zástancom zavedenia mýta pre osobné automobily. Rakúsko pritom nekritizuje samotný fakt, že chce Nemecko mýto zaviesť, ale to, že by ho de facto platili iba cudzinci. Rakúsky minister dopravy Jörg Leichtfried v piatok hovoril o „mýte pre cudzincov“.

V piatok dala nemecká Spolková rada, ktorá zastupuje záujmy nemeckých spolkových krajín, zelenú projektu mýta pre osobné autá. Vyberanie poplatku za použitie diaľnic, ktoré už predtým schválil Spolkový snem, by malo začať v roku 2019.

Plán dlhodobo kritizuje mnoho európskych štátov, najmä tých, ktoré s Nemeckom susedia. Do ich čela sa od začiatku postavilo Rakúsko, ktoré v piatok oznámilo, že podá na nemecké mýto žalobu. Český premiér Bohuslav Sobotka už skôr uviedol, že by sa k chystanej žalobe mohlo Česko pripojiť, ak pre to budú dostatočné argumenty.

Kritici považujú schválenú podobu mýta za diskriminačnú. Počíta totiž s tým, že nemecké diaľničné poplatky budú de facto platiť len zahraniční vodiči. Majitelia áut registrovaných v Nemecku mýto síce tiež uhradia, neskôr sa im ale o zaplatenú čiastku znížia daň z motorových vozidiel; majitelia najekologickejších áut s veľmi nízkymi emisiami získajú dokonca väčšiu úľavu, než koľko zaplatia na poplatkoch.

Nemecko je poslednou veľkou európskou krajinou, ktorá doteraz nespoplatnila svoje diaľnice pre osobné autá. Majitelia nákladných vozidiel už mýto platia niekoľko rokov.