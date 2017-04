Z košického letiska aj do Kolína

Košické letisko bude mať od júna dvakrát do týdžňa priamu linku do Kolína nad Rýnom.

Prvé lietadlo nízkonákladového leteckého prepravcu Wizz Air na linke Košice – Kolín vzlietne 25. júna tohto roku. „Do Kolína a späť sa bude z Košíc lietať dvakrát do týždňa. Počas letného prevádzkového poriadku, ktorý je od 26. marca do 28. októbra, sa bude lietať vo štvrtok a v nedeľu a počas zimného letového poriadku od 29. októbra do 24. marca v pondelok a v piatok. Cena leteniek tohto letu sa začína na úrovni 19,99 eura,“ informovala manažérka komunikácie Wizz Air Sorina Ratz. V lete bude lietadlo do Kolína odlietať z Košíc ráno o 6.00 h, na letisku v Kolíne pristane o 8.00 h. Spiatočný let štartuje z Kolína o 8.30 h s príletom do Košíc o 10.30 h.

Spoločnosť Wizz Air reaguje na rastúci dopyt po svojich službách na slovenskom trhu. V Košiciach pôsobí od roku 2015 a metropola z východu sa stala jej dvadsiatou základňou, z toho treťou na Slovensku. V Košiciach má umiestnený jeden Airbus A320 a Wizz Air tam vytvoril 42 pracovných miest. Z letísk Košice, Bratislava a Poprad tak už bude spoločnosť lietať do jedenástich destinácií.

Zástupca výkonného riaditeľa letiska Košice Tomáš Jančuš dopĺňa, že z košického letiska sa vďaka Wizz Air, ale aj ďalším sieťovým prepravcom lieta už do vyše päťsto destinácií celého sveta. So spoločnosťou Wizz Air sa prostredníctvom jej nízkonákladových letov dá dostať aj do Londýna, Doncasteru Sheffieldu či Bristolu. Zaujímavá je aj nová linka do Tel Avivu. Lietať sa bude tiež dvakrát do týždňa a cena leteniek sa začína na úrovni 34,99 eura. Jej prvý let sa uskutoční 23. júna, teda len dva dni pred prvým vzlietnutím do Kolína.

Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Zdenko Trebuľa (Smer-SD) si myslí, že nová linka bude mať pozitívny dosah aj na cestovný ruch v regióne. „Slovensko a aj jeho východná časť sú stále zaujímavejšie pre turistov zo západnej Európy. Len v okolí Košíc máme viacero pamiatok zapísaných v UNESCO, mnohé ďalšie pamiatky sa snažíme rekonštruovať. V poslednom období bolo opravených 19 objektov, ktoré sú v našej pôsobnosti,“ zdôraznil Trebuľa.

Primátor Košíc Richard Raši (Smer-SD) vidí za spustením leteckého spojenia medzi Košicami a Kolínom aj ekonomický rozmer. „Len v Košiciach a blízkom okolí evidujeme vyše šesťdesiat investorov z Nemecka. Som presvedčený, že vďaka novému spojeniu do Kolína sa vytvoria vhodné podmienky na ďalší rozvoj obchodu a zahraničných investícií,“ poznamenáva Raši. Košice sú v ostatných rokoch centrom nielen slovenského, ale aj európskeho diania, keď boli európskym mestom kultúry či športu. Podobné kultúrne či športové podujatia sa budú v Košiciach konať aj v blízkej budúcnosti. Napríklad v roku 2019 sa na Slovensku uskutočnia majstrovstvá sveta v hokeji a vďaka novej linke k nám budú môcť ľahšie zavítať aj fanúšikovia hokeja z Nemecka.