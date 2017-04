Kysučania na hodinu zastavili dopravu, bojujú za dostavbu D3

Chodci celú hodinu neúnavne prechádzali cez priechod, čím zastavili dopravu. Kolóna áut siahala z Budatínskej Lehoty až takmer k rozostavanému úseku D3 v Brodne (časť Žiliny). Práve tam sa stavebný ruch končí a ďalšie pokračovanie výstavby diaľnice je neisté.

Diaľničiari sľubujú, že práce na nedokončených úsekoch sa začnú koncom roku 2019 a hovoria o skoršom termíne dokončenia, ako je rok 2026. Ministerstvo dopravy však zdôrazňuje nutnosť vyriešiť najprv financovanie dostavby.

Tretia zo série protestných blokád v Budatínskej Lehote trvala zatiaľ najdlhšie. Prvá, 15-minútová, blokáda bola vo februári na priechode v Povine, druhá, polhodinová, v marci v Kysuckom Lieskovci.

Svoju akciu Kysučania koordinovali s podobnou protestnou akciou OZ Triblavina pri Bratislave. Jej aktivisti blokovali v utorok popoludní starú Seneckú cestu na protest proti plánu rozšírenia D1 medzi Bratislavou a Trnavou bez súbežných komunikácií, tzv. kolektorov.

Neodkladné dostavanie chýbajúcich diaľničných úsekov D3 podporili aj miestne veľké závody – Schaeffler Kysuce či automobilka Kia. Dokončenie diaľnice označili za kľúčové pre dopravu svojich zamestnancov do závodov a export výrobkov.

Ľudia z Budatínskej Lehoty dennodenne používajú priechod pre chodcov, ktorý je priamo na ceste do Poľska a Česka. Do mesta chodia pracovať, na úrady, k lekárovi, deti do škôl. „Ťažko sa tu žije. Prejsť cez hlavnú cestu do mesta je nebezpečné. Tu už nejedného chodca či cyklistu zrazilo auto. Každú chvíľu je tu nehoda,“ povedal Vladimír Červenec, obyvateľ tejto časti Kysuckého Nového Mesta.

Aktivisti sa v protestoch rozhodli pokračovať, hoci Národná diaľničná spoločnosť už sľubuje skorší termín dostavby chýbajúcich úsekov, ako je rok 2026. „Podľa aktuálneho stavu prípravy je predpokladaný termín začatia výstavby diaľničných úsekov D3 Žilina/Brodno – Kysucké Nové Mesto a Kysucké Nové Mesto – Oščadnica v decembri 2019 s termínom ukončenia december 2022. Pre diaľničný úsek D3 Oščadnica – Čadca/Bukov, druhý profil, je predpokladaný termín začatia výstavby august 2020 s termínom ukončenia august 2023,“ informovala hovorkyňa diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová.

Ministerstvo dopravy zatiaľ skorší termín dokončenia nepotvrdilo. Opakuje, že má záujem vyriešiť komplikovanú dopravnú situáciu. „Výstavba každého diaľničného úseku však závisí od zabezpečenia zdrojov financovania,“ uviedla hovorkyňa rezortu Karolína Ducká.

Dodala, že eurofondy sú prakticky minuté a zdroje zo štátneho rozpočtu obmedzené. Ako dopadli rokovania o odblokovaní štátnej dlhovej brzdy, aby sa dali požičať peniaze na urýchlenie výstavby diaľnic, ešte nie je známe.

Po ceste jazdí 25-tisíc vozidiel denne. Po otvorení nových úsekov diaľnice, čo má byť tento rok – zo Strážova do Brodna (4,25 km, otvorenie na jeseň) a zo Svrčinovca do Poľska (15 km, začiatkom leta) sa očakáva, že autá ešte pribudnú.

Takmer 60-kilometrová diaľnica D3 sa začala stavať v roku 1996. Úseky pri Žiline, poľskej hranici a Čadci sa síce budujú, no bez ucelenej trasy budú vznikať dopravné „lieviky“ a komplikácie. „Žiadame, aby tieto cestné ťahy boli dobudované, aby poľské a české kamióny jazdili po normálnych cestách, aby neobmedzovali občanov celých Kysúc, aby ľudia netrpeli,“ hovorí primátor Čadce Milan Gura.

„My potrebujeme reálne termíny. Toto je reálny problém, reálne kamióny, reálne starosti v reálnom priestore. A my potrebujeme reálnu odpoveď. My nepotrebujeme list, kde nás niekto uspí,“ oponuje Ľubomír Jánoška zo Združenia podnikateľov Kysúc.

Petíciu za dokončenie diaľnice môžu ľudia podpisovať do konca mesiaca, potom ju chce petičný výbor doručiť na ministerstvo dopravy. Podľa odpovede sa aktivisti rozhodnú, či budú v protestoch pokračovať.