Trnavská automobilka chce stimuly na novú investíciu

Informovalo o tom ministerstvo hospodárstva, ktoré navrhlo vláde, aby súhlasila s udelením daňovej úľavy firme vo výške 18,6 milióna eur.

PSA požiadala o investičné stimuly v súvislosti s prípravou na výrobu malého vozidla s pracovným označením P21, ktorý by mala vyrábať od roku 2018 v Trnave na západe Slovenska. Zámer počíta s tým, že od roku 2020 by z výrobných liniek schádzalo 180 000 týchto vozidiel ročne.

Automobilka v súčasnosti na Slovensku montuje modely Citroën C3, Citroën C3 Picasso a Peugeot 208. Výroba posledných dvoch spomínaných modelov by sa na Slovensku mala skončiť postupne do roku 2019 a nahradiť ich má práve nové vozidlo, ktorého produkcia by vytvorila 420 nových pracovných miest.

Podľa denníka Sme sú navrhované investičné stimuly pre PSA v prepočte na novovytvorené pracovné miesta vyššie, než štát poskytol firmám v uplynulých rokoch.

Automobilový priemysel je jedným z hlavných ťahúňov slovenského hospodárstva a Slovensko je v prepočte na obyvateľa najväčším výrobcom áut. Zástupcovia odvetvia dlhodobo však upozorňujú na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Napríklad PSA zamestnáva na Slovensku tiež cudzincov. Závod automobilky sa nachádza v regióne, kde je nezamestnanosť nižšia ako celoštátny priemer a je vzdialený len niekoľko desiatok kilometrov od pripravovaného závodu britskej automobilky Jaguar Land Rover.

Trnavská továreň PSA, ktorá by v nasledujúcich rokoch mala začať montovať i motory, zvýšila vlani výrobu medziročne o štyri percentá na nový rekord 315 050 vozidiel. Okrem PSA vyrábajú vozidlá na Slovensku aj závody juhokórejskej automobilky Kia Motors a nemeckého Volkswagenu.