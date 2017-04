Obce pri Gabčíkove možno dostanú cestú namiesto kompy

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba, ktorý je v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, analyzuje s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a s ďalšími inštitúciami a organizáciami možnosť prebudovania už existujúcich priepustov pod prívodným kanálom vodného diela na cesty pre verejnosť.

Ako v stredu informoval rezort dopravy, toto riešene je ekonomicky efektívnejšie a technicky prijateľnejšie ako budovanie úplne nového mosta, resp. prevádzka kompy, ale v prvom rade najrýchlejšie pre obyvateľov dotknutých obcí, ako aj občanov využívajúcich túto trasu.

„Vodohospodárska výstavba sa zaoberá trvalým riešením, ktoré by ľuďom najmä v Dobrohošti, Vojke nad Dunajom, Kyselici, Rohovciach, Hornom Bare, či Bodíkoch umožnilo prejsť autom, bicyklom alebo aj peši na druhú stranu vodného diela bez toho, aby boli viazaní na prevádzku kompy,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek. Potrebu takéhoto riešenia ukázala aj tohtoročná zima, kedy poveternostné podmienky na osemnásť dní úplne znemožnili plavbu po Dunaji a ľudia museli využívať dlhú obchádzku.

Vodohospodárska výstavba má štúdiu realizovateľnosti a naďalej pracuje na možnosti využitia dvoch z piatich priepustov v kilometri 4,0 pre automobilovú dopravu, peších i cyklistov. „Veľkú šancu na úspech dávajú projektu závery štúdie. Všetky inštitúcie, s ktorými zhotoviteľ štúdie rokoval, sú tomuto projektu naklonené. Veľmi pozitívne ho vnímajú aj starostovia dotknutých obcí. Myslím si, že ak všetky kompetentné orgány dajú projektu definitívne zelenú, nová cesta významne napomôže rozvoju regiónu,“ uviedol generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Daniel Kvocera.

Štúdia podľa ministerstva dopravy a výstavby naznačuje, že priepusty je možné prebudovať na cestu pre osobné automobily a zo susediaceho priepustu by mohla vzniknúť cesta pre peších a cyklistov, ktorá by zároveň slúžila aj ako úniková cesta pre prípad nehody. Takáto úprava by si vyžiadala niekoľko výnimiek z technických noriem, ale podľa projektantov je technicky realizovateľná a oplatí sa ju ďalej analyzovať.