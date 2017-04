Značka áut Tesla je už hodnotnejšia ako Ford

Na začiatku týždňa stúpla hodnota akcií Tesla Motors na burze na Wall Street v New Yorku o sedem percent. Tým sa trhová hodnota mladej automobilky dostala na 49 miliárd dolárov. Hodnotu Fordu trh momentálne stanovuje približne na 46 miliárd dolárov.

Automobilka Tesla, ktorej zakladateľom je známy miliardár Elon Musk, dosiaľ nikdy nedosiahla celoročný zisk. Investori sa tým však nezaoberajú. Dôležitejšie sú čísla o náraste produkcie a množstve objednávok na nový Model 3. Tie vzrástli medziročne o 69 percent.

„Pred piatimi rokmi o Tesle nikto ani nechyroval. A teraz všetci chcú auto Tesla,“ povedal pre BBC Ben Kallo, analytik zo spoločnosti Robert W Braid. Podľa neho Musk okolo seba šíri „magický prach“, ktorý priťahuje tak zákazníkov, ako aj investorov. Tesla minulý rok začala s výstavbou obrovskej továrne na elektrobatérie. Ak bude táto investícia za 5 miliárd dolárov dokončená, vznikne v Nevadskej púšti jednoznačne najväčšia fabrika na svete. Podľa Muska je však nevyhnutné vyrábať batérie pre autá a mnohé iné zariadenia v takomto veľkom rozsahu, aby to bolo v súčasnosti rentabilné. Jeho názor evidentne zdieľajú aj silné ázijské investorské spoločnosti. Čínska Tencent minulý mesiac za 5 percent akcií Tesla zaplatila takmer 1,8 miliardy dolárov.

Legendárny Ford (dole) predáva stále nepomerne viac áut ako Tesla. Tá má však už vyššiu hodnotu. Ide o prejav dôvery investorov v budúcnosť elektrických áut, ktoré postupne z ciest vytlačia klasické benzínové a dieselové motory. Autor: SHUTTERSTOCK

Musk však nepodniká len v autopriemysle. Stál za internetovou platobnou službou PayPal, vlastní súkromnú vesmírnu flotilu SpaceX, podporuje ťažbu nerastných surovín na asteroidoch, buduje solárne elektrárne, je poradcom amerického prezidenta Donalda Trumpa a stojí aj za futuristickým nadzvukovým dopravným systémom Hyperloop. O výstavbe hyperloopu medzi Bratislavou a Viedňou sa šírili zvesti ešte minulý rok. Rovnako ako o záujme automobilky Tesla situovať svoju výrobu pre európsky trh na Slovensku. Oficiálne však zatiaľ nebolo nič potvrdené.

Verejne známym plánom Tesla Motors je do dvoch rokov vyrábať milión áut ročne. To je takmer toľko, čo dohromady vyrobia automobilky Volkswagen, PSA a Kia na Slovensku. Vstupenkou medzi veľkých hráčov automobilového priemyslu má byť pre Teslu auto Model 3. Ten sa bude predávať za 35-tisíc dolárov a bude tak o polovicu lacnejší ako súčasné verzie Model X a Model S.

Podľa Muska však naozajstná revolúcia príde až s presadením elektrických batérií do domovov. Tie by mali údajne zabezpečiť to, že domácnosti sa budú môcť „odstrihnúť“ od tradičných dodávateľov elektrickej energie. Celej rodine podľa neho budú stačiť solárne panely alebo iné obnoviteľné zdroje energie a batéria, ktorá elektrinu uskladní na použitie počas noci či horšieho počasia.