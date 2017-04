Na Slovensku sa plytvá energiami za stámilióny

„Ak by sme realizovali projekty energetickej efektívnosti iba s 20-percentnou priemernou úsporou, čo sú reálne predpoklady, dokázali by sme ročne ušetriť vo verejnom sektore približne 60 miliónov eur,“ hovorí predseda Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb Marcel Lauko. Úspory by sa podľa neho dali premietnuť do kvality verejného sektora alebo do cien služieb. Ešte závratnejšie sú výdavky na energie v priemysle, a to až 1,7 miliardy eur ročne. Pri pätinových úsporách energie by sa tu dalo ušetriť až 340 miliónov eur za rok.

Stámilióny navyše platia každý rok za energie aj domácnosti. Podľa štatistík je na Slovensku celkovo 1,9 milióna bytov, z ktorých sa doteraz podarilo zrekonštruovať asi 52 percent. Vlastníci bytových a nebytových priestorov môžu o príspevok na zateplenie žiadať prostredníctvom zvýhodnených úverov, ktoré poskytuje Štátny fond rozvoja bývania. Miery obnovy pri rodinných domoch je niečo nad 30 percent.

Začiatkom marca Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila dva granty na projekty energetickej efektívnosti. Na projekty zníženia energetickej náročnosti verejných budov je vyčlenených 120 mil. eur a na rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla 130 mil. eur. Najväčší problém je však aj tak vo financiách. Prostriedky zo štrukturálnych fondov či z rozpočtu obcí a štátu totiž nepokryjú požiadavky na rekonštrukcie verejných budov.

Eurofondy pôjdu aj na kotly na biomasu

Jedným z riešení je u nás zatiaľ pomerne riedko realizovaný vstup súkromného kapitálu vo forme projektov garantovaných energetických služieb. „Investor je v týchto projektoch vyplácaný práve z úspor energií,“ hovorí Lauko. Na Slovensku sa doteraz takto realizovalo len 50 projektov.

Domácnosti môžu na zvýšenie energetickej efektívnosti využiť program Zelená domácnostiam pod patronátom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Peniaze sa vyčleňujú postupne v rámci jednotlivých kôl. V utorok bolo vyhlásené šieste kolo na zariadenia na výrobu tepla pre mimobratislavské regióny s rozpočtom 2 milióny eur. Ide o kotly na biomasu (napríklad peletky či drevná štiepka), tepelné čerpadlá a slnečné kolektory.

O dva týždne otvorí agentúra siedme kolo so sumou 800-tisíc eur na zariadenia na výrobu elektriny – fotovoltické panely. Celý program beží do konca budúceho roka, na tento rok je v ňom vyčlenených celkovo 15 miliónov eur. Preplácajú sa oprávnené náklady maximálne do výšky 2¤450 eur.

Ďalšou možnosťou je program na zatepľovanie. Žiadať sa tu pritom dá od štátu úhrada oprávnených nákladov až do výšky 40 percent, maximálne 8-tisíc eur. Suma na dotácie z programu zostala aj na najbližšie dva roky rovnaká – teda 30,184 milióna eur. Podporených tak môže byť necelých päťtisíc rodinných domov. Vlani bola dotácia na úrovni 30 percent a o program bol malý záujem aj pre príliš veľkú administratívu. Tento rok sa očakáva výrazne vyšší záujem.

Na energie dá rodina asi 1 500 eur ročne

Aj drobnými úpravami sa dá ušetriť na nákladoch za energie. Prvé úspory prídu s výmenou starých elektrických spotrebičov za nové. „Teplo budete mať vždy, no pri druhom spôsobe spotrebujete výrazne menej energie,“ hovorí. Celková ročná spotreba energie priemernej rodiny na Slovensku je podľa SIEA asi 15 500 kWh, čo pri súčasných cenách predstavuje približne 1 500 eur za rok. Z uvedeného množstva tvorí spotreba elektriny v domácnosti, ktorá nepoužíva elektrinu na vykurovanie a ohrev vody, zhruba 3 000 kWh za rok. Vo finančnom vyjadrení to predstavuje 500 eur, teda tretinu z celkových nákladov na energiu. Pri komplexnej rekonštrukcii je možné stlačiť náklady na energie takmer na polovicu.

Mnohých odrádza od výstavby domov s nálepkou zelený, eko či pasívny vyššia cena stavby, hoci takýto dom ukrojí na energie v budúcnosti menej z rodinného rozpočtu. „Už pri stavbe domu sa dá dobrým návrhom dosiahnuť veľká časť energickej efektivity bez zvýšenia nákladov,“ hovorí predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy Pavol Kukura. Záleží aj na tom, ako je dom na pozemku orientovaný, aby dokázal využiť slnečné svetlo či, aké veľké sú okná a ako sú riešené izolácie. „Ak je dom už postavený, opatrenia sa dajú robiť len do určitej miery, ak je architektúra zlá,“ dodáva Kukura.

Odvčera prebieha súťaž energeticky efektívnych stavieb Efektia. Svoje projekty môžu prihlasovať podnikatelia, inštitúcie, ale aj obce a mestá. Výsledky budú vyhlásené v druhej polovici júna tohto roka.