Po Lidli aj Kaufland prisľúbil väčší priestor lokálnym výrobcom

Informoval o tom Michal Feik z odboru komunikácie a marketingu rezortu pôdohospodárstva.

Ako ďalej Feik uviedol, Kaufland začne vo vybraných prevádzkach spolupracovať s lo­kálnymi výrobcami v prvej polovici tohto roka. „Oceňujem konštruktívny prístup spoločnosti Kaufland a chuť začať systematicky budovať množinu dodávateľov, ktorí budú mať možnosť do budúcnosti intenzívne rásť. Začať je to podstatné,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Milan Lapšanský. Podľa neho tieto firmy budú pozitívnym príkladom pre ďalšie firmy, ktoré organizovaný maloobchodný trh zatiaľ odmietajú.

Rezort pôdohospodárstva aj Kaufland dosiahli podľa Feika zhodu aj v otázke zvýšenej podpory tých slovenských výrobkov, ktoré vedia plne nahradiť importované tovary. Ide napríklad o vyrábané komoditné syry. „Z našej strany je záujem o nákup hydinového mäsa v takých objemoch, aby nebolo nutné pri uspokojovaní dopytu ich zákazníkov využívať import,“ uviedol riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Richard Bendík.

MPRV koncom februára oznámilo svoj zámer zvýšiť podiel slovenských výrobkov na pultoch predajní prostredníctvom lokálnych dodávateľov. Lokálni výrobcovia budú môcť v prípade záujmu dodávať potraviny pravidelne priamo do maloobchodných predajní konkrétneho reťazca a to do vzdialenosti 50 kilometrov od miesta ich výroby.