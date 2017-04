Štát chystá veľké zmeny v STK

Zároveň by mohli klesnúť ceny. Tie sú teraz okolo 50 eur za obe kontroly a v susednom Poľsku sú ceny po liberalizácii asi 25 eur. Na druhej strane vznikajú obavy, aby sa na cesty nedostali autá v zlom technickom stave. Ministerstvo dopravy sľubuje, že s liberalizáciou sprísni aj kontroly staníc.

Novela zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorá liberalizuje trh, po medzirezortnom pripomienkovom konaní mieri do parlamentu. V prípade, že parlament schváli nové pravidlá, ministerstvo stratí dosah na množstvo STK a ich počet sa môže výrazne zvýšiť.

Cieľom ministerstva je novelou zákona zvýšiť dostupnosť kontrol. „Otvorenie siete sa pripravovalo postupne zavedením Jednotného informačného systému v doprave, navyše boli zavedené kamerové systémy na staniciach technickej aj emisnej kontroly, vďaka čomu dnes môže ministerstvo prísnejšie kontrolovať aj postihovať nepoctivých prevádzkovateľov staníc technickej a emisnej kontroly,“ povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Ministerstvo podľa nej očakáva od tejto zmeny bezpečnejšie a ekologickejšie vozidlá na cestách a skrátenie čakacích lehôt vodičov na vykonanie kontroly.

Národná asociácia staníc technickej kontroly však tvrdí, že v roku 2015 boli existujúce stanice vyťažené na 46 percent. Podľa asociácie pripravované zmeny spôsobia, že na cestu sa dostane vyšší počet technicky nespôsobilých vozidiel, čo povedie k zníženiu bezpečnosti.

"Nespochybniteľne práve technické kontroly sú neoddeliteľným ohnivkom reťaze bezpečnosti na cestách. Orgány štátnej správy sa dnes dostávajú do protirečiacej pozície. Na jednej strane ministerstvo vnútra komunikuje štatistiku nehodovosti a hovorí o aktivitách smerujúcich k jej ďalšiemu zlepšeniu. Zároveň ministerstvo dopravy prichádza s návrhom, ktorý bude mať protichodný efekt,“ povedal Miroslav Kobrtek, predseda Národnej asociácie staníc technickej kontroly (NA STK). Ako príklad negatívneho dopadu liberalizácie uvádza Poľsko, kde je v súčasnosti približne 4¤800 staníc technickej kontroly. Na Slovensku je aktuálne 140 staníc.

Novela zákona navyše znižuje pokuty za neplatné kontroly o tretinu. V súčasnosti pokuta za neplatnú technickú kontrolu je 165 eur, pričom rovnaká pokuta je aj za prepadnutú emisnú kontrolu. Ak majiteľ vozidla zaplatí pokutu do 15 dní od prijatia platobného rozkazu, stačí ak zaplatí dve tretiny sankcie, teda 110 eur za jednu kontrolu. Od júla postačí, ak zaplatí 55 eur za každú z chýbajúcich kontrol.

Zákon v súčasnosti nerieši ceny kontrol, no vo všeobecnosti sa pohybujú na úrovni 49 až 55 eur. V Poľsku, kde trh so stanicami kontrol liberalizovaný je, cena oboch kontrol štátom regulovaná na 25 eur. Navyše Poliaci majú výrazne nižšie pokuty za chýbajúce kontroly. V prípade, ak policajt pri cestnej kontrole zistí neplatné technické alebo emisné osvedčenie, udelí vodičovi pokutu v prepočte vo výške 12 eur.

V prípade schválenia novely zákona by tak mohli stanice technickej kontroly vzniknúť napríklad v autoservisoch. NA STK však upozorňuje, že tým sa otvára priestor pre nepoctivých dovozcov a predajcov jazdených automobilov. "Ten, kto dovezie vozidlo do SR, si ho aj sám prekontroluje, dá schváliť technickú spôsobilosť a sám ho aj predá. Dnes túto kontrolu robí iná firma, tzv. iná oprávnená osoba. Z toho dôvodu máme obavy, že by liberalizácia aj z takýchto príčin veľmi zvýšila nehodovosť na cestách,“ povedal Kobrtek.

Ministerstvo dopravy sa však nižšej kvality kontrol neobáva. "Upozorňujme, že súčasne so zvýšením počtu pracovísk sa zvýši aj počet kontrol nad vykonávaním TK a EK, ktoré realizuje miestne príslušný okresný úrad a ministerstvo dopravy,“ dodáva Ducká. Aktuálne ministerstvo vyhodnocuje pripomienky z pripomienkového konania, ktoré bolo skončené 28. marca tohto roku. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2017. Podľa rezortu dopravy liberalizácia vychádza aj z európskej judikatúry.