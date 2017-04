Lacnejšie kontroly STK v Poľsku. Ale za akú cenu?

Čo nastalo v Poľsku po liberalizácii trhu so stanicami technických kontrol?

V prvom rade si musíme uvedomiť, že pravidelné kontroly sú spojené s bezpečnosťou. Nie je to spojené s predajom produktov. V súčasnosti je v Poľsku približne 4 800 staníc technickej kontroly a musia medzi sebou súťažiť. Robia to prostredníctvom podmienok ponuky, vodičom poskytujú benefity napríklad v podobe darčekov. To nie je dôležité pre bezpečnosť na cestách, no niektoré stanice technickej kontroly súťažia aj v podmienkach kontroly. To znamená, že nekontrolujú autá tak poctivo, pretože sa obávajú, že ak odhalia veľa nedostatkov, vodiči sa k nim nebudú vracať. Niektorí vodiči navyše vôbec nemyslia na to, že technický stav auta je otázkou bezpečnosti. To je veľmi nebezpečné.

Môžeme teda povedať, že v súčasnosti je na poľských cestách viac áut v zlom technickom stave pre liberalizáciu STK?

Podľa môjho názoru máme príliš vysoký počet staníc technických kontrol, z ktorých časť navyše nevykonáva kontrolu poriadne. Bojujú o klientov, aby prežili. Uživiť sa môže približne 4–tisíc staníc. Môžem potvrdiť, že po cestách môžu jazdiť autá, ktoré majú platnú technickú kontrolu, ale nie sú v dobrom technickom stave.

Aké sú dnes v Poľsku podmienky na otvorenie stanice technickej kontroly?

V Poľsku si v súčasnosti môže otvoriť stanicu technickej kontroly každý. Musí splniť technické podmienky vybavenia a zamestnať technika s oprávnením. Na ilustráciu, ak sú na jednej ulici už dve stanice technickej kontroly, nie sú žiadne pravidlá, ktoré by zabraňovali otvoreniu tretej stanice.

Na Slovensku technická a emisná kontrola vyjde asi na 50 eur. Koľko je to v Poľsku?

Ceny reguluje vláda. Stanice nemôžu ponúkať zľavy. Pre osobné autá v prepočte emisná a technická kontrola stojí 25 eur na kontrolu. Pokuta, ktorú polícia udelí v prípade, že zistí, že auto nemá platnú kontrolu je 12 eur. Pravdepodobnosť, že vás polícia prichytí, je veľmi nízka, pretože áut s prepadnutou kontrolou je príliš veľa.