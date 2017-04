Prešov sa dočká obchvatu, NDS podpísala zmluvu

Úsek bude dlhý zhruba osem kilometrov, cena za kilometer tak bude jednou z najvyšších na Slovensku. Výstavba potrvá štyri roky, pričom prípravné práce na stavbe sa začnú prakticky ihneď. Stavebné práce oficiálne odštartujú 1. júna, termín dokončenia je do 48 mesiacov, teda do 30. júna 2021.

Konzorcium Združenie D1 Prešov, ktorého súčasťou sú okrem českých spoločností Eurovia CS a Metrostav aj firmy Eurovia SK, Metrostav Slovakia a stavebná spoločnosť Doprastav, predložilo zo všetkých účastníkov tendra ponuku s najnižšou cenou 356,35 milióna eur.

Podľa hovorkyne ministerstva dopravy Karolíny Duckej štát s konzorciom ešte vyrokoval zľavu 15,2 milióna eur.

Ako uviedol minister dopravy Arpád Érsek, predĺženie termínu podpisu zmluvy bolo spôsobené rokovaním o cene s víťazom tendra. Tú označil za prijateľnú pre ministerstvo i stavebníka.

„Konečná cena je o 15,2 milióna nižšia, ako bola plánovaná. Rokovania neboli jednoduché, ale vyrokovali sme to, čo je, myslím si, korektné,“ informoval minister. Generálny riaditeľ Eurovia SK Róbert Šinály dodal, že rokovania trvali tri týždne a úspory našli znížením zisku a zmenou technických riešení. „Určite to nepôjde na účet kvality, to môžem garantovať,“ uviedol Šinály.

„Fandím, aby cesta bola postavená včas a v dobrej kvalite, aby sa Prešovčanom a okoloidúcim okolo Prešova smerom na tranzit do Poľska a Maďarska uľavilo,“ dodal Érsek. Projekt bude spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý poskytne 85 percent nákladov, zvyšných 15 percent poputuje zo štátneho rozpočtu.

Súčasťou diaľničného úseku D1 Prešov západ – Prešov juh, ktorý meria 7 870 metrov, je aj vyše dva kilometre dlhý dvojrúrový tunel Prešov. Úsek sa začína v križovatke Pre­šov západ, kde sa plynulo napája na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Svinia – Prešov západ, ktorý je už v prevádzke. Následne prechádza v blízkosti obytnej zóny a vstupuje do spomínaného tunela. Koniec úseku je v križovatke Pre­šov juh za obcou Haniska, kde pokračuje smerom na Košice úsekom D1 Prešov juh – Budimír. Okrem dvojrúrového tunela bude súčasťou prešovského obchvatu aj 18 mostov a šesť kilometrov protihlukových sti­en.

Stavba je zaujímavá nadštandardne veľkou plochou štvorcových metrov komunikácií, čo je spôsobené tým, že dve mimoúrovňové križovatky majú vo vetvách spolu 11,3 kilometra, teda viac ako je dĺžka celého úseku. Pôjde tak o jednu z najväčších križovatiek na Slovensku. Osobným autám nový úsek skráti cestu o 19 minút, nákladným o 18.

Podľa predsedu Prešovského samosprávneho Petra Chudíka sa podpisom zmluvy plnia minuloročné sľuby o tom, že na jar sa môže začať stavať. „Zbytočne došlo k politizovaniu a nervozite, ale vidíte, že všetko ide tak, ako to bolo dohodnuté, a ja som rád, že ministerstvo dopravy plní svoje slovo a s výstavbou sa začne. Aj keď neskoro, ale predsa,“ povedal Chudík.

Podľa primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej ide o historickú chvíľu pre mesto, pretože sa konečne začína reálne riešiť dopravná situácia v meste zanedbaná 40 rokov. Ocenila, že minister nepodľahol tlakom, zmluvu napokon podpísal a nebráni výstavbe diaľnice. Je to podľa nej prvý malý krok, ktorý ale nevyrieši celý problém s dopravou v meste. K tomu je potrebné dostavať aj severný obchvat mesta – rýchlostnú cestu R4. „Takže začíname druhý boj za R4,“ povedala primátorka. V meste je stále pre dopravné problémy vyhlásený mimoriadny stav, ktorý súvisí s nedostavanou preložkou cesty Škultétyho – ZVL. Tá má byť dokončená v júni.

Juhovýchodný obchvat Prešova je jedným z mála doteraz nepostavených úsekov slovenskej diaľnice D1 z Bratislavy cez Žilinu do Košíc. Štát tiež plánuje postaviť severný obchvat Prešova. Nové cesty majú odkloniť tranzitnú dopravu z mesta.

Na vysokú cenu plánovaných ciest pri Prešove už predtým upozornili vládni ekonómovia. Mimovládny inštitút INEKO zase uviedol, že tender na juhovýchodný obchvat Prešova štát vypísal takmer súčasne s ďalšími dvoma súťažami na výstavbu iných úsekov diaľnic, čo mohlo ovplyvniť cenové ponuky firiem.

Érsek: Severný úsek je v príprave

Ako informoval minister dopravy Érsek, výstavba severného obchvatu Prešova je v príprave. Prvá časť stavby má vydané stavebné povolenie, ministerstvo ale čaká na merania hustoty dopravy. „V krátkej budúcnosti dostaneme aktuálne výsledky a budeme sa rozhodovať, v akom profile budeme stavať,“ uviedol Érsek s tým, že financovanie stavby ešte nie je zabezpečené. „Hovoríme o uvoľnení dlhovej brzdy, kde by mohli vzniknúť finančné prostriedky. Výsledok neviem, preto zatiaľ nemôžem vydať povolenie na stavbu, pokiaľ nemám finančné krytie,“ dodal minister.

Podľa Jozefa Barana, predsedu občianskeho združenia Lepší Prešov, ktoré zorganizovalo už tri blokácie dopravy v meste, aby na dopravné problémy Prešova upozornilo, by sa o uvoľnení dlhovej brzdy nemuselo hovoriť, ak by vláda dodržiavala svoj záväzok, ktorý v roku 2014 zaslala v rámci programu stability do Bruselu. Hovoriť má o tom, že bude hospodáriť s deficitom 0,54 percenta HDP, no v skutočnosti podľa Barana hospodárila s vyšším deficitom a za tri roky sa takto navyše minulo 2,35 miliardy eur.

„To je zo strany vlády nezodpovedné, pretože tieto prostriedky mohli byť použité nielen na výstavbu rýchlostnej cesty na východnom Slovensku, ale aj iných úsekov ciest v rámci Slovenska,“ uviedol Baran.

Aktivisti podľa neho podpis zmluvy vítajú, avšak zdôraznil, že k tomu, aby nákladný tranzit bol vylúčený z centra Prešova je potrebné dobudovať aj severný obchvat, tzv. rýchlostnú cestu R4. Aktivisti preto stále čakajú na reakciu predsedu vlády, ktorému adresovali otvorený list. Ďalšie akcie budú plánovať podľa reakcie premiéra.

K protestným akciám, ktoré sa konajú aj na ďalších úsekoch ciest po celom Slovensku, minister Érsek dodal, že občania majú právo vyjadriť sa aj týmto spôsobom. "Na mňa ale tento nátlak nie je až taký silný, aby na mňa na základe týchto občianskych vymožeností pôsobili. Viem, že je tu situácia zlá a chcem vyriešiť túto situáciu a nie to, že niekto prechádza cez priechod.“