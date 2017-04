Analytici: Víťazstvo Le Penovej by zrazilo euro na 15-ročné minimum

Dostalo by sa tak na najslabšiu úroveň za takmer 15 rokov a do blízkosti parity s dolárom. Vyplýva to z prieskumu agentúry Reuters medzi analytikmi devízových trhov.

Za favorita francúzskych prezidentských volieb je považovaný bývalý minister hospodárstva Emmanuel Macron. „Víťazstvo Marine Le Penovej by malo na euro značný dopad, pretože sa s ním nepočíta a pretože by to bol veľmi negatívny výsledok pre budúcnosť eurozóny,“ uviedol analytik Roberto Cobo Garcia zo spoločnosti BBVA.

Le Penová navrhuje okrem iného odchod Francúzska z eurozóny a usporiadanie referenda o členstve krajiny v Európskej únii. Podľa najpesimistic­kejších scenárov odhadu by sa euro v dôsledku víťazstva Le Penovej mohlo prepadnúť o zhruba 15 percent. Prvé kolo francúzskych prezidentských volieb sa uskutoční 23. apríla, druhé bude nasledovať 7. mája.