Jadro upadá, energie dražejú

V prípade elektriny aj plynu hrozí len na základe trhového vývoja nárast cien od januára 2018 asi o 7 percent. Môže sa to ešte zmeniť, ak by ropa či elektrina nečakane začali na trhoch lacnieť. Pre budúcoročné ceny elektriny je kľúčový vývoj na burzách od januára do júna 2017. „V prvej polovici vyhodnocovacieho obdobia je priemer burzových cien o 15 percent vyšší ako východisková cena na rok 2017. Východisková cena na rok 2018 bude teda s najväčšou pravdepodobnosťou vyššia ako v roku 2017,“ hovorí Martin Semrič z energetickej spoločnosti Magna Energia. Trhové ceny majú asi polovičný vplyv na konečné ceny.

V prípade cien plynu a tepla je podstatná cena ropy. Vlani bola priemerná cena ropy 41 dolárov za barel a predpoklad na tento rok je podľa ministerstva financií 52 dolárov. Ešte v roku 2014 bola ropa za 75 dolárov a len ceny plynu a elektriny na Slovensku išli za roky 2015 až 2017 dole spolu asi o 15 percent.

Naposledy sa zdražovalo v roku 2013, keď ropa rok predtým lámala rekordy. Smer a SNS v terajšej vláde tvrdia, že chcú mať stabilné ceny energií. V parlamente aktuálne prerokovávaná novela zákona o regulácii zaistí kabinetu väčší vplyv na ceny, ale do regulácie a vývoja trhu vláda aj tak priamo zasahovať nebude môcť.

Ceny elektriny tento rok ťahali dole vlaňajšie rekordne nízke ceny na trhoch. Od začiatku roka však trhové ceny rastú. „Rast cien ovplyvnili najmä výpadky jadrových elektrární vo Francúzsku a nedostatok zrážok. Ak vzrastie dopyt po iných komoditách ako uhlie, ropa a pridajú sa k tomu okolnosti ako na záver roka, cena bude stúpať,“ hovorí obchodný riaditeľ Východoslovenskej energetiky (VSE) Miroslav Kulla. Upozorňuje však, že vývoj môže byť aj opačný.

Na rok 2018 a nasledujúce Stredoslovenská energetika (SSE) počíta s cenami na úrovni dnešných burzových cien. Úlohu zohrá aj predpoklad vývoja ekonomiky EÚ. Tá podľa prvých prognóz počíta s rastom. „Dôležitý vplyv bude mať aj politika, keďže prostredníctvom politických rozhodnutí dochádza k ovplyvňovaniu a smerovaniu energetického prostredia a sektora ako takého,“ povedala hovorkyňa SSE Michaela Krivá. Na konečné ceny budú tlačiť aj dotované obnoviteľné zdroje, vysvetľuje, ktoré pôjdu tiež z peňaženiek spotrebiteľov.

Ceny elektriny sa podľa hovorcu štátneho SPP Ondreja Šebestu stabilizovali na úrovni, ktorá je síce vyššia ako rekordy z vlaňajška, no dlhodobo stále dosť nízka. „Očakávame, že ceny elektrickej energie a plynu pre domácnosti a malé podniky zostanú v najbližšej dobe stabilné,“ tvrdí. Situácia na trhoch s plynom by sa musela podstatne zmeniť, aby regulačný úrad znova upravoval cenu, dodáva. Ceny plynu na medzinárodných trhoch vykazujú podľa neho stále istú závislosť od cien ropy. Tá od januára minulého roka dražie. „Na cenu komodity vplýva pomerne veľa faktorov, je príliš predčasné vyjadrovať sa k cenám na rok 2018,“ hovorí Šebesta.

Či kabinet zasiahne aj do cien od roku 2018, zatiaľ nie je jasné. Ešte prvá Ficova vláda v minulosti zastavila hroziaci rast cien elektriny a plynu. Čelila za to arbitrážam. Tie napokon stiahli noví vlastníci energetických podnikov po tom, čo zahraniční privatizéri zo Slovenska odišli.

Aktuálna novela o regulácii v parlamente má zaistiť, aby sa neopakovala ističová aféra z úvodu roka, keď síce regulačný úrad deklaroval plošný pokles cien, ale umožnil potichu zdvihnúť stále mesačné poplatky a mnohé rodiny mali platiť viac. Napokon sa po zásahu vlády a otrasoch v koalícii ceny vody vrátili na úroveň vlaňajška, plyn predsa len zlacnel o vyše dve percentá a elektrina asi o štyri percentá, a to bez nárastu poplatkov.

Situáciu vtedy hasil premiér Robert Fico. Úrad na príkaz zhora vydal novú vyhlášku o cenovej regulácii v elektroener­getike. „Konáme v duchu, že nie je dôvod na akékoľvek zvyšovanie cien energií,“ argumentoval vtedy premiér. Ľuďom tiež poradil faktúry neplatiť, roztrhať ich a počkať si na nové.

Ističová aféra stála kreslo predsedu regulačného úradu Jozefa Holjenčíka. Jeho nástupcu by po novom mala vymenovať namiesto prezidenta vláda. V tejto súvislosti padlo meno bývalého šéfa tajnej služby Jána Valka či exministra hospodárstva a pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka. Kandidát musí spĺňať náročné kritéria ako odbornú prax v sieťových odvetviach, cenotvorbe či príprave koncepcií v energetike s dĺžkou najmenej 7 až 10 rokov podľa stupňa vysokoškolského vzdelania, z nich by päť rokov malo byť v riadiacej funkcii.

Nové pravidlá regulácie

Výsledkom chaosu s cenami na začiatku roka je novela zákona o regulácii. Tá už prešla prvým čítaním v parlamente, do druhého čítania pôjde na májovej schôdzi. Platiť by mala od júna tohto roka. Určovanie cien by malo aj po novom naďalej patriť do výhradnej kompetencie regulačného úradu. „Ministerstvo hospodárstva i vláda ceny energií a opodstatnenosť ich výšky sledujú a vyhodnocujú, aj preto pri nedávnych problémoch razantne reagovali a výsledkom je návrh novely zákona o regulácii,“ odpovedal hovorca rezortu hospodárstva Maroš Stano na otázky ohľadne situácie na trhu s energiami, cien na rok 2018 a toho, aké kroky podnikne rezort a vláda.

Novela mení postavenie šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) – ten nebude môcť po novom riadiť aj Regulačnú radu, ktorá je kontrolným a odvolávacím orgánom úradu. Predseda tiež dostane dvoch podpredsedov. Každé rozhodnutie úradu bude musieť podpísať aj jeden z nich, inak nebude platné. Do cenových rozhodnutí úradu ministerstvá hospodárstva a životného prostredia vstupovať nebudú. Ak však budú mať pripomienky k rozhodnutiam o cenách za elektrinu, plyn, teplo či vodu a úrad ich neakceptuje, bude ich musieť zverejniť. „Nesmie sa viac opakovať situácia z minulého a zo začiatku tohto roka, keď ÚRSO rozhodol o cenových návrhoch na poslednú chvíľu a odmietol námietky vrátane tých od rezortu hospodárstva,“ dodáva Stano.

Energie ako priorita pre politikov?

ÚRSO pôvodne ohlasoval od januára zníženie priemerných cien plynu o 2,6 percenta a elektriny o 4,3 percenta. Ceny za kilowatthodinu plynu, elektriny či za kubík vody sa síce znížili, no hore išli poplatky za ističe. Plynári popri zlacnení plynu na kúrenie zvýšili stály mesačný poplatok zo 7,75 na 22,20 eura. Vodári zaviedli nový stály mesačný poplatok. Ten v závislosti od regiónu a priemeru vodomera vychádzal od 20 eur až po niekoľko stoviek eur ročne.

Na strednom Slovensku sa zmenil pomer medzi fixnou a variabilnou časťou ceny – fixná vyskočila zo 60 na 80 percent. Holjenčík to vtedy vysvetľoval tým, že je potrebné, aby sa odberateľ zamyslel nad tým, či skutočne potrebuje tak nadmerne veľké ističe. Práve predimenzované ističe totiž predražujú dodávky pre všetkých spotrebiteľov. Keďže práve podľa ističov sa objednávajú rezervné výkony elektrární. „Sú niektoré obce a ľudia, ktoré si tie ističe vymenili a dnes naozaj šetria. Drvivá väčšina odberateľov sa však o ističe nezaujímala, len o cenu elektriny. Ak chceme teda pristúpiť k novým riešeniam, nemôžeme za ľuďmi prísť s tým, že ,bububu'… Ale musíme im poradiť, pomôcť optimalizovať systém a potom môžeme vystavovať faktúru,“ upozorňoval ešte v januári minister hospodárstva Peter Žiga.

Napokon sa po tlaku Smeru a SNS poplatky zrušili a ceny predsa poklesli. Ceny energií sú principiálnou otázkou pre vládnu SNS. "Chcem sa pozrieť do zrkadla aj v roku 2019. Musíme sa pozrieť na vzťah Slovenska a Energetického a průmyslového holdingu,“ povedal šéf parlament Andrej Danko, ktorý chce otvoriť diskusiu o štátnom energetickom holdingu. Tvrdil, že SNS vyvinie tlak, aby EPH, ktorý má napríklad SSE, odišiel.