Eurozóna a Grécko sa dohodli na kľúčových reformách

Vďaka dosiahnutému pokroku sa v najbližších dňoch budú môcť do Atén vrátiť vyjednávači na rokovania o dohode na druhé preskúmanie gréckeho záchranného programu. Povedal to po piatkovom zasadnutí euroskupiny Jeroen Dijsselbloem, ktorý schôdzkam ministrov financií eurozóny predsedá.

„Máme zhodu na hlavných prvkoch reformných opatrení z hľadiska rozsahu, načasovania a postupnosti a v najbližších dňoch budeme na tomto základe ďalej stavať,“ povedal Dijsselbloem po stretnutí na Malte. Návrat veriteľskej misie do Atén časovo nešpecifikoval.

Akonáhle sa vyjednávači do Atén vrátia, bude to znamenať, že dohoda na odbornej úrovni je na spadnutie. Túto dohodu potom ešte budú musieť schváliť ministri krajín s eurom.

Grécko v najbližších týždňoch prijme zákony dohodnuté s veriteľmi, povedal po stretnutí grécky minister financií Euklidis Tsakalotos. Grécko súhlasilo s tým, že od roku 2019 zníži výdavky na dôchodky o jedno percento ročného výkonu ekonomiky a o rok neskôr zníži hranicu nezdanených príjmov. Ak Atény splnia dohodnuté ciele, ktorých uskutočnenie spadá až do doby po ukončení záchranného programu, budú môcť znížiť dane, uviedla agentúra Reuters.

Veritelia začali nové rokovania so zástupcami Grécka na konci februára a obe strany rokujú o reformách, ktoré sú potrebné na uvoľnenie ďalších peňazí zo záchranného programu pre túto krajinu. Rozhovory kvôli nezhodám pri niektorých témach nabrali veľké meškanie.

Grécko sa predvlani dohodlo s eurozónou na treťom záchrannom programe, v rámci ktorého by malo v priebehu troch rokov dostať až 86 miliárd eur. Ak by si Grécko ďalšie peniaze zo záchranného programu včas nezabezpečilo, hrozilo by, že Atény v júli neuhradia splátky dlhov v sume okolo 7,5 miliardy eur.