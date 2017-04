Veľký úsek kľúčovej D1 je spomalený

(Kliknutím na obrázok zväčši, Na diaľnici D1 v blízkosti križovatky Blatné začína veľká rekonštrukcia potrebná z dôvodu realizácie nového cementobetónového krytu vozovky a prác súvisiacich s výstavbou diaľničnej križovatky Blatné. Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenia.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: NDSAS

Premávka je zúžená do dvoch pruhov pri znížení rýchlosti na 60 km/h. Rýchlostné obmedzenia navyše platia spolu asi na 15 kilometroch pred a za daným úsekom.

Diaľničiari spustili obmedzenia už počas prvého aprílového víkendu, keď pripravovali dopravné značenie na presun premávky smerujúcej z Bratislavy do druhého jazdného pásu. Miestami bola premávka dočasne zúžená až do jedného jazdného pruhu. Ešte aj v nedeľu v noci bola premávka vedená v oboch pásoch diaľnice, no pri zníženej rýchlosti a menšom počte jazdných pruhov.

Vozovka D1 v danom úseku dostane úplne nový cementobetónový kryt v obidvoch smeroch. "Obmedzenie bude prebiehať najskôr v jednom smere, neskôr po zrealizovaní nového krytu vozovky aj v druhom smere. Prevádzka diaľnice bude v režime 2+2 pruhy, s tým že pomalý pruh bude v šírke 3,25 metra a rýchly pruh v šírke 2,5 metra,“ informuje NDS v tlačovej správe.

Cesta medzi Bratislavou a Trnavou však počas realizácie rekonštrukcie potrvá dlhšie. Smerom z Trnavy bolo zrušené časové obmedzenie rýchlosti 110 km/h, ktorá platilo od 5. do 19. hodiny. Rýchlosť je už od Voderád, asi 10 km pred Blatným, znížená na 80 km/h. Samotným úsekom, kde je premávka už vedená len v jednom jazdnom páse, vodiči prejdú rýchlosťou 60 km/h.

"Zníženie rýchlosti na 80 km/h na diaľnici D1 v smere do Bratislavy od križovatky Voderady a v opačnom smere do Trnavy od križovatky Senec určila po dohode polícia, a to z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v súvislosti so znížením počtu jazdných pruhov pre výstavbu križovatky Blatné,“ hovorí Michaela Michalová, hovorkyňa NDS.

Obavy z rozsiahlych kolón sa nenaplnili. „V danom úseku je dopravná situácia bez väčších problémov týkajúcich sa dopravných nehôd či škodových udalostí. Dopravné kolóny sa na danom úseku vytvárajú, aj keď sa na diaľnici nepracuje. Diaľnica medzi Bratislavou a Trnavou dnes žiaľ kapacitne nevyhovuje počtu vozidiel, ktoré ňou prechádzajú v dopravných špičkách,“ povedala Denisa Bologová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru.

Výstavba križovatky Blatné je jednou z prvých etáp rozširovania diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Nová križovatka, ktorá podľa zmluvy vznikne za 23,3 milióna eur, odľahčí v súčasnosti nekompletnú križovatku Senec, ktorá je preťažená. V čase dopravnej špičky stoja automobily odbočujúce do Senca v smere od Bratislavy už priamo na diaľnici, čo spolu s chýbajúcim odstavným pruhom výrazne znižuje bezpečnosť.