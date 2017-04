Fínsky premiér si lietadlo sám pilotuje a platí aj faktúry

Päťdesiatpäťročný šéf stredopravej vlády, zároveň aj fanúšik letectva a fiškálnych úspor, s potešením sadá do kokpitu prenajatých lietadiel, ba čo viac: faktúru vždy uhradí sám, ako by chcel týmto gestom v čase úspor nadobudnúť legitimitu.

Od nástupu do úradu v máji 2015 sa tento bývalý podnikateľ, preslávený svojimi manažérskymi schopnosťami, premenil na pilota počas 19 oficiálnych ciest po Fínsku i do zahraničia, oznámil úrad premiéra.

Napríklad v júli 2016 pilotoval lietadlo Cessna 525, ktoré má kapacitu šesť až sedem pasažierov, pri lete dlhom 5000 kilometrov z Helsínk až do mongolského hlavného mesta Ulánbátar, kde sa mal zúčastniť stretnutia predstaviteľmi európskych a ázijských lídrov.

Podobne bol kapitánom počas 1400 kilometrov dlhého letu do Bratislavy pri príležitosti neformálneho stretnutia hláv štátov a vlád Európskej únie vlani v septembri. Rovnako to bolo počas návštevy Nórska.

"Let bol veľmi pokojný. To viete, pilotoval som sám, "konštatoval na konferencii venovanej Arktíde, ako by to pre neho bola rutina.

Sipilä, vzdelaním inžinier, zbohatol vďaka svojmu podnikania v oblasti technológií. Neskôr vstúpil do politiky. V roku 2015 vyhral parlamentné voľby s prísľubom, že „opraví“ všetko, čo vo Fínsku postihnutej hospodárskou recesiou nefunguje.

Pred nástupom do úradu premiéra dvakrát utrpel pľúcnu embólii, v roku 2013 a o rok neskôr. Fínske médiá niekoľkokrát položili otázku, či je on aj jeho pasažieri v bezpečí. Na to Sipilä odpovedal, že sa plne zotavil a ďalej vec odmietol s médiami preberať.

„Starostlivo sme túto záležitosť vyšetrili a dospeli sme k záveru, že z hľadiska bezpečnosti nie je nutné prikročiť k akýmkoľvek obmedzeniam,“ povedal Jari Ylitalo, zodpovedný za bezpečnosť vlády. „Zo štatistík vyplýva, že lietanie je bezpečnejšie ako jazda autom. Jeho pilotná licencia je stále platná a je to skúsený pilot,“ dodal Ylitalo.

Fínsky premiér sa pokladá za radového občana a k akémukoľvek privilégiu sa stavia nepriateľsky. V novembri 2015 zmeškal posledný piatkový let do svojho domovského mesta Oulu na severe krajiny kvôli zložitému vyjednávania s opozíciou o reforme zdravotníctva, ktoré sa pretiahlo do noci.

Sipilä odmietol vypravenie špeciálneho letu a namiesto toho zvolil cestu leteckou záchrannou službou Helsinki-Oulu, ktorá sa práve chystala na odlet. V lietadle ale zostalo iba jediné voľné sedadlo. Podľa denníka Helsingin Sanomat prenechal toto miesto svojej manželke Minne-Maarii a sám strávil hodinový let na záchodovej mise.