Matečná: Dvojitá kvalita potravín je neprípustná, ide o diskrimináciu

Ministerka zároveň uviedla, že podobných kontrol budú robiť viac a budú ukazovať výrobky, ktorých sa to týka na webovom portáli. Dodala zároveň, že rôznu kvalitu tých istých potravín v rôznych krajinách dokázali napríklad už aj kontroly v Maďarsku, ktoré zistilo rozdiel kvality pri 25 druhov potravín z 84 kontrolo­vaných.

Matečná zároveň uviedla, že podľa prieskumov ministerstva na konci roka 2016, pre slovenského spotrebiteľa už nie je prioritou cena, no na prvom mieste je kvalita potravín. Na druhom mieste dôležitosti je pre slovenského spotrebiteľa pôvod potraviny a cena je až na treťom mieste.

„To, že máme nižšie štátne notifikované podpory ako susedné krajiny, znevýhodňuje našich poľnohospodárov v konkurencies­chopnosti. To je niečo, čo by sme do budúcna chceli opraviť,“ uviedla Matečná.

Podpora poľnohospodárstva zo strany štátu je nedostatočná

Ministerka sa vyjadrila aj k potravinovému škandálu, ktorý súvisí s pokazeným mäsom z Brazílie. Ako uviedla, na Slovensku nie sme schopní vyrobiť ani polovicu mäsa, ktoré spotrebujeme, takže ho dovážame. Problém je však podľa nej aj v tom, že podpora štátu na poľnohospodárstvo roky nebola taká, akú by si poľnohospodárstvo zaslúžilo. To podľa nej brazílsky problém vyvolalo.

„Brazílsky problém je dôvodom toho, aby sme presvedčili vládu, že stojí za to poľnohospodárstvo podporovať, lebo nie je jedno, čo jeme, odkiaľ jeme a čo jedia naše deti,“ uviedla Matečná s tým, že podpora domácich potravín a domáceho poľnohospodárstva, ako a podpora slovenskej pôdy má zmysel nielen dnes, ale aj do budúcna.

Matečná sa vyjadrila aj k pochybeniam, ktoré objavil Najvyšší kontrolný úrad pri preverovaní Pôdohospodárskej platobnej agentúry patriacej pod ministerstvo pôdohospodárstva.

Ministerka uviedla, že Najvyšší kontrolný úrad a Európsky dvor auditorov chodia na kontroly a zistenia k dnešnému dňu sú také, že sa podarilo zastaviť a sprehľadniť systém toku výziev, kontrol a opatrení, ktoré agentúra má robiť.

Člen Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Martin Fecko (OĽaNO-NOVA) uviedol, že zistenia Najvyššieho kontrolného úradu zaváňajú kriminálnou čin­nosťou. „Chcem veriť, že ministerka urobí všetko, čo bude v jej kompetenciách,“ uviedol Fecko.

Zákon o pôde nebude brániť zahraničným investorom, aby si ju prenajali

Diskutujúci sa venovali aj téme ústavnej ochrany pôdy. Matečná uviedla, že pôda je nenahraditeľný prírodný zdroj a základný výrobný prostriedok. Existuje teda podľa nej dôvod, aby si zaslúžila ochranu v ústave. Fecko súhlasil a uviedol, že od začiatku bola pôda jednou z nosných tém hnutia OĽaNO-NOVA.

Ministerka dodala, že chcú zamedziť špekulatívnemu nákupu pôdy. Upozornila, že nielen fyzické osoby nakupujú pôdu, ale aj veľké investičné skupiny. „Máme obavy, že tieto podniky nevyužijú všetko kúpenú pôdu na poľnohospodárske účely,“ uviedla Matečná. Fecko pri obhajobe zákona o ochrane pôdy dodal, že netreba vedome otvárať dvere, ktoré umožnia vykupovanie pôdy. „Podľa mojich informácií hovoríme o výmere plus mínus 150 000 možno 200 000 hektárov, ktoré už sú v rukách zahraničných vlastníkov,“ dodal Fecko.

Matečná pripomenula, že zákon nebude brániť zahraničným investorom, aby si prenajali pôdu. Slovensko teda podľa nej nejde tak ďaleko ako Maďarsko. Občan členského štátu EÚ si tak bude môcť prenajať pôdu rovnako ako Slovák. Ministerka sa neobáva toho, že by Európska komisia v súvislosti s ústavnom ochranou pôdy upozorňovala na porušovanie základných slobôd.