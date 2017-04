G20 podľa EÚ nesplní cieľ zvýšiť rast, musí to vysvetliť

V dokumente pre stretnutie finančných lídrov skupiny 20–21. apríla vo Washingtone ministri vyzvali, aby sa G20 zamyslela nad tým, prečo v tom zlyhala.

Predstavitelia G20 sa v roku 2014 zaviazali, že zvýšia rast ekonomík skupiny počas nasledujúcich piatich rokov najmenej o dva percentuálne body. Tým by zväčšil výkon globálnej ekonomiky o viac ako dva bilióny dolárov a zabezpečili vytvorenie miliónov pracovných miest.

„Zdá sa pravdepodobné, že náš cieľ ‚2 za 5‘ do roku 2018 nedosiahneme,“ uvádza sa v dokumente, ktorý ministri schválili na neformálnom zasadnutí na Malte.

„Mali by sme sa zamyslieť nad vhodnou komunikáciou ohľadom tohto cieľa a vypracovať spoločné zhodnotenie, aby sme pochopili, prečo sme to nesplnili,“ píše dokument, ktorý získala agentúra Reuters. Podľa ministrov je teraz zásadné „urýchliť štrukturálne reformy a investície do produktívnej infraštruktúry“.

Delegácie krajín EÚ na stretnutí vo Washingtone, ktoré sa koná v rámci jarného zasadnutia Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky, majú podľa dokumentu tiež trvať na tom, že G20 by sa mala vyhnúť všetkým formám protekcionizmu a usilovať sa o otvorený a voľný obchod. Na marcovom stretnutí najvyšších finančných činiteľov G20 v Nemecku zo záverečného komuniké toto tradičné vyjadrenie vypadlo vzhľadom k nástupu ochranársky orientovanej vlády Donalda Trumpa v USA.