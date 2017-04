Ľudia hľadia na vajíčka z každej strany

Značka SK znamená, že ide o vajíčka, ktoré zniesli nosnice na niektorej zo slovenských fariem. Na Slovensku sú najviac vyhľadávané vajcia s hnedou škrupinkou. Medzi spotrebiteľmi panuje presvedčenie, že tieto vajcia sú plnohodnotnejšie, v ľuďoch dokonca vyvolávajú predstavu, že takéto vajcia pochádzajú z domácich chovov.

Predstava, že farba škrupiny vajca ovplyvňuje kvalitu žĺtka a bielka, je však mylná. Obsah bielkovín, tukov a sacharidov závisí od krmív. Čím je krmivo pestrejšie, vyváženejšie, tým je vajce lepšie. Chovatelia dokážu zložením krmív ovplyvniť aj obsah cholesterolu vo vajci. Ak sú napríklad kŕmne zmesi obohatené o rybí tuk, klesá podiel cholesterolu až o 50 percent.

„V skutočnosti teda medzi vajíčkom s bielou a hnedou škrupinkou nie je žiaden rozdiel,“ vysvetľuje hydinár Ladislav Birčák. Pred Veľkou nocou sa však biele vajíčka míňajú dobre. Šikovné gazdinky ich totiž využívajú na maľovanie kraslíc. Nevenuje sa mu síce toľko žien ako v minulosti, ale tradícia je stále dosť živá, a preto obchodné reťazce raz do roka objednávajú od hydinárov vajcia s bielou škrupinkou.

Spomedzi desiatich slovenských producentov vajec ich ponúka len jeden, preto biele vajcia bývajú spravidla z dovozu. Niektoré pochádzajú z Poľska, iné až z Belgicka. Celkove je Slovensko v produkcii vajec sebestačné. Spomedzi živočíšnych výrobkov je to jediný produkt, kde domáca výroba je schopná plne pokryť domácu spotrebu. Napriek tomu sú však na regáloch stále vajcia z dovozu, z Poľska predovšetkým. Vlani ich dovoz stúpol o celú jednu tretinu!

Brazílska kuracina, v ktorej veterinárni inšpektori objavili salmonelu, však primala spotrebiteľov, aby sa zaujímali, odkiaľ tá-ktorá potravina pochádza. Na pultoch slovenských reťazcov majú teraz dominantné zastúpenie slovenské vajíčka. P

redávajú sa v akciách, pričom zľavy sú naozaj výrazné. Balenie desiatich vajec triedy M a L je na 29 percent lacnejšie ako zvyčajne. Cena vajec klesla o 50 centov, čo naozaj povzbudzuje ľudí k ich kúpe. Najdrahšie sú vajíčka z voľného výbehu, kde desať kusov vyjde bez jedného centa na rovné dve eurá.

Sporovliví zákazníci, ktorí sa chytajú na cenu, zabúdajú, že spravidla nakupujú najľahšie vajíčka triedy S, ktoré majú hmotnosť do 53 gramov. Efektívnejšie aj z hľadiska pečenia sú však väčšie vajíčka. Trieda M zahŕňa vajcia od 54 do 62 gramov, v triede L sú vajcia nad 63 gramov. Niektoré spoločnosti predávajú v jednom spotrebiteľskom balení aj vajcia rôznych veľkostí. Vždy sa to uvádza na spotrebiteľskom o­bale.

Nakupujte s otvorenými očami, zaujímajte sa nielen o pôvod , ale aj o čerstvosť vajec. Tá je pri pečení dôležitá. Vajcia majú síce dátum spotreby 28 dní, ale čím sú čerstvejšie, tým lepšie sa vyšľahá bielok na sneh a rovnako žĺtok má oveľa lepšiu konzistenciu. Pri nákupoch sa teda neponáhľajte a vyberajte si vajíčka, ktoré sú naozaj čerstvé.

Ľudia na Slovensku skonzumujú ročne priemerne na obyvateľa 202 vajíčok, čo je 12,3 kilogramu. Znamená to, že spotreba je blízka intervalu 11,5 až 12 kilogramov, ktorý odporúčajú odborníci na výživu. Pokiaľ sa spotreba pohybuje vajec pohybuje v spomínanom rozmedzí, možno vajcia považovať za jeden z pilierov zdravej výživy. Podmienkou, samozrejme, je správny životný štýl, ktorý tvorí rozumná spotreba a pohyb. Pripomína to lekár profesor Viliam Bada.

Ak sa zaujímate o jedlo, jeho zloženie a pôvod, správate sa ohľaduplne nielen k svojmu zdraviu, ale aj ekonomicky. Pokiaľ ide o vajíčka, treba si uvedomiť, že časť z nich ľudia spotrebujú aj v iných výrobkoch, najmä pekárskych a cukrárskych.

Počas veľkonočných sviatkov to treba mať na pamäti. Sú to po Vianociach najväčšie sviatky hojnosti, plné nadmieru výživných jedál. Veľkonočná hostina prichádza síce po dlhom pôstnom období, ale ruku na srdce, 40-dňový predveľkonočný pôst už väčšina ľudí nedodržiava. Hodujte teda s rozumom.