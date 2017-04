Francúzsko zavrie najstaršiu jadrovú elektráreň do apríla 2020

ČTK |

Francúzsko uzavrie svoju najstaršiu jadrovú elektráreň vo Fessenheime na severovýchode krajiny do apríla 2020. Urobí to až po sprevádzkovaní novej generácie vysokovýkonných tlakovodných reaktorov (EPR) v jadrovej elektrárni Flamanville. Vláda to oznámila vo svojom nedeľňajšom výnose.