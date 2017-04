Tsipras si dupol. Ďalšie škrty zavedie len za zmiernenie dlhu

Veritelia spomedzi krajín eurozóny sa minulý týždeň na Malte dohodli s Aténami na kľúčových reformách, ktoré umožnia odblokovať ďalšie peniaze zo záchranného programu pre vysoko zadlžené Grécko. „Podmienkou pre realizáciu týchto opatrení sú strednodobé kroky na zmiernenie dlhu,“ uviedol Tsipras.

Grécko súhlasilo s tým, že od roku 2019 zníži výdavky na dôchodky o jedno percento ročného výkonu ekonomiky a o rok neskôr zníži hranicu nezdanených príjmov. Ak Atény splnia dohodnuté ciele, ktorých uskutočnenie spadá až do doby po ukončení záchranného programu, budú môcť znížiť dane, uviedla agentúra Reuters.

„Otvára sa cesta ku špecifikovaniu opatrenia na zmiernenie dlhu. Vyšle to jasný signál, že kríza je za nami,“ uviedol Tsipras. Dodal, že dohoda dosiahnutá na Malte tiež umožní jeho vláde uzákoniť opatrenia na boj s chudobou a nezamestnanosťou a na vybudovanie „sociálneho štátu“.

Grécko sa predvlani dohodlo s eurozónou na treťom záchrannom programe, v rámci ktorého by malo v priebehu troch rokov dostať až 86 miliárd eur. Ak by si Grécko ďalšie peniaze zo záchranného programu včas nezabezpečilo, hrozilo by, že Atény v júli neuhradia splátky dlhov v sume okolo 7,5 miliardy eur.