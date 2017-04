Zneistené Mexiko chce mať voľný obchod s Južnou Amerikou

ČTK |

Mexiko sa pre neistú budúcnosť Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA) obracia k Južnej Amerike. Chcelo by uzavrieť dohody o voľnom obchode s Brazíliou a Argentínou. Uviedol to to mexický minister zahraničia Luis Videgaray v rozhovore s argentínskym denníkom Clarín.