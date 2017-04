Pre vládu zostáva zmena dlhovej brzdy prioritou

Cieľom pritom podľa materiálu, ktorý je momentálne v pripomienkovom konaní, má byť dosiahnuť neutralitu dlhovej brzdy pri riadení verejného dlhu naviazaním sankčných pásiem ústavného zákona na čistý verejný dlh namiesto hrubého verejného dlhu, nastavenie parametrov sankčných pásiem podporujúcich hospodársky rozvoj Slovenska a zohľadnenie strategických verejných investícií pri uplatňovaní sankcií.

„Je plne na rozhodnutí vlády, ktoré oblasti bude v rámci svojho mandátu a programového vyhlásenia prioritizovať. Rezort financií bude dôkladne sledovať vývoj diskusie s ohľadom na aplikáciu odborného prístupu pri formovaní tejto legislatívnej úpravy,“ píše sa v návrhu programu reforiem. Minister financií pritom už o prípadnej zmene rokoval s predsedom SaS Richardom Sulíkom, ten však navrhované úpravy v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti odmietol.

K prípadným reformám dlhovej brzdy sa vyjadrili aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a Národná banka Slovenska. Obe tieto inštitúcie pritom naznačili, že vláda by mala dostatok prostriedkov na financovanie veľkých prioritných investičných projektov aj bez zmeny ústavného zákona. Prípadné úpravy súvisiace s naviazaním sankčných pásiem na čistý dlh však neodmietajú. Išlo by podľa nich o technickú zmenu, ktorá by pomohla štátnej Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity lepšie riadiť štátny dlh, pretože do dlhu pre účely dlhovej brzdy by sa nezapočítavala hotovosť na účtoch štátu.

Podľa programu reforiem chce vláda v rozpočtovej oblasti okrem toho aj naďalej pokračovať v aplikácii iniciatívy Hodnota za peniaze, ktorej cieľom je pravidelné a systematické hodnotenie efektívnosti vynakladania verejných financií. „Závery jednotlivých revízií budú súčasťou rozpočtu verejnej správy a návrhu rozpočtového plánu. Výsledky revízie výdavkov v rezortoch práce a sociálnych vecí, školstva a životného prostredia budú súčasťou rozpočtu na roky 2018 až 2020,“ píše sa v materiáli.

Prioritou má byť aj pokračovanie v zvyšovaní efektívnosti výberu daní. Prijaté by mali byť ďalšie opatrenia, ako napríklad zavedenie indexu daňovej spoľahlivosti, ako interného nástroja s preventívnym a motivačným charakterom na posudzovanie spoľahlivosti daňových subjektov, vrátane osobitných daňových režimov pre spoľahlivé daňové subjekty. Zaviesť sa má systém posudzovania rizikovosti daňových dlžníkov pre zefektívnenie vymáhania daňových nedoplatkov a tiež by sa mali posilniť analytické kapacity finančnej správy. Vláda v národnom programe reforiem takisto avizuje, že v záujme eliminácie krátenia prijatých tržieb sa plánuje prepojenie elektronických registračných pokladníc so systémami finančnej správy.

Rezort financií avizuje aj zmenu v podpore hypotekárnych úverov pre mladých. Po novom sa má zaviesť odpočítateľná položka od daňovej povinnosti pre mladých pri hypotékach. „Od roku 2018 táto forma daňového bonusu nahradí súčasnú priamu bonifikáciu úrokovej sadzby formou štátneho príspevku pre mladých,“ uvádza sa v programe reforiem. Z daňovej úľavy by podľa ministerstva mali benefitovať bankoví klienti pri rovnakých podmienkach a úrokových sadzbách, ako ostatní klienti bánk. Opatrenie má zároveň zvýšiť adresnosť a hodnotu podpory bývania pri rovnakých nákladoch štátu.