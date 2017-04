Žilinská časť D3: Diaľnica nad vodou a pod zemou

Vyše 4-kilometrová diaľnica je takmer výlučne budovaná nad vodou alebo pod zemou. Mosty na estakáde ponad priehradu sú spojené, obe tunelové rúry prerazené a práce so štvormesačným sklzom už finišujú. Diaľnica medzi mestskými časťami Žiliny – Strážov a Brodno má byť dokončená v novembri 2017.

Stavba sa oneskoruje zhruba o štyri mesiace. Stavbárov pribrzdili práce v tuneli Považský Chlmec, ktorého časť vedie popod rodinné domy. Tunelové rúry síce vyrazili za desať mesiacov, no spomaliť museli práve pod zastavaným územím asi na 400-metrovom úseku. Rodinné domy stoja len 27 metrov nad územím, kde sa razilo. „To je nebezpečné z pohľadu vibrácií a hluku pre miestnych obyvateľov. V noci je to nepríjemné, je to rušivý moment v rámci hygienických noriem, čiže sa prerušila nočná práca a na tomto úseku sa pokračovalo iba cez deň,“ povedal Miloš Farkaš, riaditeľ stavby zo spoločnosti Eurovia SK.

Tunel Považský Chlmec je dlhý 2,2 kilometra. Aktuálne v ňom finišujú stavebné činnosti. „Dokončujeme vozovky v tuneli,“ doplnil Farkaš. „Nasledujú technológovia. Budú pokračovať v prácach, ktoré majú vdýchnuť do tunela dušu. To znamená osvetliť celý tunel, trvalo zapojiť ventilátory, sfunkčniť núdzové osvetlenia, únikové cesty. Vybaviť operátorské stredisko, zaškoliť technikov,“ priblížil nasledujúce činnosti.

Tunel bude pod stálym 24-hodinovým dohľadom. Vzdialenosť únikových východov je 300 metrov a každých 750 metrov je prejazdné priečne prepojenie pre záchranné zložky, aby sa vedeli dostať z jednej rúry do druhej. „Vieme vysielať vodičom do rádia, ak sa niečo udeje, máme tunelový rozhlas, je tu akomodačné, prejazdné a požiarne osvetlenie,“ uviedol bezpečnostný technik tunelov Národnej diaľničnej spoločnosti Peter Schmidt.

Vodiči budú tunelom prechádzať rýchlejšie, ako sa pôvodne navrhovalo, teda nie 80 kilometrov za hodinu, ale stovkou. Po vyjdení z tunela budú smerom na Kysuce pokračovať cez most ponad rieku Kysuca, na opačnej strane sa ocitnú na estakáde dlhej 1,5 kilometra. Tá ide ponad cestu, železnicu, ale najmä ponad Hričovskú priehradu. Až 35 z 57 pilierov vychádza z dna priehrady. Mosty sa podarilo spojiť na prelome minulého a tohto roka. Aktuálne robotníci robia na zábradliach a ďalších bezpečnostných prvkoch. Estakáda pretína vtáčí koridor. „Aplikovala sa tu kanadská metóda ochrany koridoru, a to je osvetlené stĺporadie, ktoré vtáci vnímajú ako pevnú zábranu a nadlietavajú ponad most,“ dodal Farkaš.

Diaľničný úsek za necelých 255 miliónov eur sa pripája na už hotovú D3, ktorá vedie z Hričovského Podhradia. Tento 8,5 kilometrový úsek bol odovzdaný motoristom v roku 2008. Nový úsek, označovaný aj ako žilinský obchvat, má priniesť zlepšenie dopravnej situácie v meste Žilina, pretože z jeho intravilánu odkloní tranzitnú dopravu z juhu Slovenska do Česka a Poľska. Po dobudovaní by malo prechádzať cez Žilinu denne až o 8-tisíc vozidiel menej.