Ak Briti odmietnu platiť svoje záväzky voči únii, ohrozí to rating EÚ

Uviedla to v pondelok medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P), ktorá teraz dlhodobé záväzky EÚ ako celku hodnotí stupňom AA. Britský rating by to podľa agentúry nijako neovplyvnilo.

Podľa médií by Británia v rámci dohôd o brexite mohla Európskej únii vyplatiť 50 až 60 miliárd libier, aby splnila svoje finančné záväzky v príslušnom rozpočtovom období. O nutnosti splniť tieto záväzky hovoril na konci marca predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, britský minister pre brexit David Davis ale s takouto možnosťou neráta.

„Ratingy Európskej únie by sa v prípade tohto nepriaznivého scenára rokovania mohli ocitnúť pod tlakom,“ uviedla S&P. „Je to preto, že naše ratingy EÚ sú do určitej miery založené na očakávaní, že Británia bude rešpektovať svoje podiely na finančných záväzkoch voči EÚ,“ citovala S&P agentúra Reuters. Tieto britské záväzky nie sú právne vynútiteľné, takže ich nevyrovnanie by neznamenalo, že Británia nesplatila svoj dlh.

Spolu s EÚ ako celkom by tento vývoj mohol ohroziť úverové známky viacerých medzinárodných inštitúcií, v ktorých má EÚ podiel. Týka sa to napríklad Európskej investičnej banky, Medziamerickej rozvojovej banky, Africkej rozvojovej banky alebo združenia európskych železníc Eurofima.

Už na konci minulého júna S&P znížila rating dlhodobých úverových záväzkov Európskej únie o jeden stupeň na úroveň AA z doterajšieho AA+. Reagovala tak na výsledok referenda, v ktorom sa Briti vyslovili pre odchod z EÚ.

Britská premiérka Mayová na konci marca listom oznámila zámer Londýna opustiť EÚ. Začala tým prípravy na vyjednávanie podmienok brexitu, ktoré by sa mohlo začať na prelome mája a júna a skončiť odchodom Británie z únie na jar 2019.