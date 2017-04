IC vlaky sú na sviatky už takmer vypredané

Dopravca síce pridáva vozne do svojich najrýchlejších InterCity (IC) vlakov, no v najvyťaženejších časoch to nestačí. Kto si nestihne kúpiť lístok včas, bude musieť cestovať pomalším rýchlikom.

Najväčší nápor vo vlakoch sa očakáva v stredu a vo štvrtok. Na IC vlaky vyrážajúce vo štvrtok z Bratislavy o 15.47 a večer o 17.33 už v pondelok na obed nebolo možné prostredníctvom internetu kúpiť ani jeden lístok. Doobedňajší spoj o 11.33 bol takmer naplnený. Voľných ostávalo niekoľko miest. ZSSK do týchto spojov pridala posilové vozne.

Na stredu bol popoludňajší IC vlak v pondelok okolo obeda takmer vypredaný. Voľné ostávali len posledné miesta. Väčší počet voľných miest bol dostupný vo večernom vlaku vyrážajúcom z hlavného mesta o 17.33. Celkovo budú IC vlaky v oboch smeroch počas sviatkov posilnené o 27 vozňov.

V opačnom smere z Košíc po sviatkoch je podľa ZSSK najväčší nápor na IC vlaky v pondelok o 17.16. Vtedy vyráža najrýchlejší vlak z Košíc, ktorý bol už včera vypredaný. "K dnešnému dňu (10. apríl) máme najviac vyťažené vlaky InterCity a rýchliky na trase Bratislava – Košice a späť, ako aj EuroCity na trase Košice – Žilina – Praha,“ povedal včera hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Štátny dopravca chce pokryť dopyt zo strany cestujúcich aj prostredníctvom posilových vlakov. "V stredu 12. apríla môžu cestujúci využiť mimoriadny rýchlik R 11609 s kapacitou približne 800 miest na sedenie, ktorý pôjde na trase Bratislava (odchod 13.34) – Košice (príchod 19.44),“ informuje Kováč. Včera bol však tento spoj obsadený len na 13 percent.

Druhý vlak, ktorý ZSSK pridala, vyrazí z Košíc do Bratislavy v utorok budúci týždeň po sviatkoch o 14.32. V sú­časnosti je daný rýchlik vypredaný na 23 percent. Ďalší posilový vlak ZSSK vypraví medzi Bratislavou a Humenným (cez Prešov) a naopak. Obsadenosť ostatných rýchlikov sa včera podľa informácií ZSSK pohybovala vo väčšine prípadov od 50 do 70 percent. Jedinou výnimkou je rýchlik, ktorý vo štvrtok vyráža z Bratislavy do Košíc o 7.55. V tomto prípade boli včera podľa štátneho dopravcu miesta obsadené na 90 percent.

Na cestách sa očakáva najväčší nápor v stredu a vo štvrtok popoludní. Vodiči musia počítať s možným zdržaním neďaleko Bratislavy pri vznikajúcej križovatke Blatné, kde je doprava vedená len v jednom páse diaľnice pri zníženej rýchlosti na 60 km/h.

Úsek na ceste prvej triedy I/18 vedúcej popod Strečno má byť tento víkend otvorený. Práce na sanácii skalného brala prebiehať nebudú. V porovnaní s minulým rokom do diaľničnej siete nepribudol žiadny nový úsek štvorprúdovky. Vodiči tak pri ceste na východ môžu zvoliť trasu cez Žilinu po diaľnici D1 alebo cez Banskú Bystricu po rýchlostnej ceste R1 a následne sa horským priechodom Donovaly napojiť na severnú diaľnicu D1. Najkratšou trasou zostáva jazda po rýchlostnej ceste R1 do Zvolena a odtiaľ južnou časťou Slovenska po ceste prvej triedy I/16 až do Košíc.