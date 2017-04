Aj Audi Q8 bude Made in Slovakia

Slovensko, ktoré v minulosti vynikalo skôr v zbrojárstve, získava jednu prestížnu výrobu vozidiel za druhou. V slovenskom automobilovom priemysle pracuje už okolo 80-tisíc ľudí. Po započítaní peňazí minutých firmami aj zamestnancami závisí od automobilového priemyslu až 200-tisíc pracovných miest. V minulom roku sa v krajine opäť vyrobilo viac ako milión nových automobilov. Odvetvie ponúka tiež slušné platy. Priemerné platy v bratislavskom VW sú bez započítania vrcholového manažmentu na úrovni 1 795 eur v hrubom.

"Získať do portfólia prestížny model Audi Q8 pre nás znamená prejav veľkej dôvery, z čoho sa v Bratislave s celým tímom veľmi tešíme,“ uviedol Ralf Sacht, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo VW SK.

Zatiaľ len vo forme konceptu

Audi Q8 v súčasnosti existuje len vo forme konceptu, ktorý sa po prvý raz predstavil v januári 2017 na severoamerickom autosalóne v Detroite. V Európe automobilka ukázala koncept Audi Q8 sport concept na tohtoročnom autosalóne v Ženeve. Luxusné SUV bude pravdepodobne druhým najdrahším automobilom, ktorý bude bratislavský VW vyrábať. V súčasnosti je najdrahším Bentley Bentayga. Na Slovensku však vzniká len podvozok.

Výroba karosérie nového Audi Q8 bude prebiehať v rovnakej karosárni s približne tisíckou robotov, v ktorej sa vyrábajú modely VW Touareg alebo Audi Q7. V danej karosárni VW použil niektoré najnovšie technológie po prvý raz v koncerne. Nové Audi má byť hlavným konkurentom pre modely Mercedes GLE alebo obľúbené BMW X6. V Devínskej Novej Vsi sa v súčasnosti vyrába niekoľko luxusných SUV. Na Slovensku je vďaka tomu vyrábaný VW Touareg, Audi Q7 alebo Porsche Cayenne.

Land Rover Discovery v roku 2018

Na Slovensku bude luxusné modely vyrábať aj Jaguar Land Rover, ktorý aktuálne stavia svoju továreň v priemyselnom parku pri Nitre. Britsko-indická automobilka už potvrdila, že pri Nitre bude produkovať model Land Rover Discovery. Prvé automobily by mali opustiť brány továrne v roku 2018.

Automobilky na Slovensko presúvajú a umiestňujú výrobu nielen luxusných automobilov, ale aj dôležitých modelov pre konkrétne značky. Francúzsky koncern PSA presunul do Trnavy výrobu novej generácie modelu Citroën C3. "Myslím si, že časom môžeme vyrábať 180-tisíc kusov ročne. Naším cieľom je dosiahnuť najlepší trhový podiel v Európe, ktorý sme v minulosti mali so staršou generáciou. To znamená, že jeden z našich piatich top predajov v rámci značky Citroën je práve predaj C3. Takže 180-tisíc je pravdepodobne limit. Z predchádzajúcej generácie sme celkovo predali 3,5 milióna kusov,“ povedala v rozhovore pre Pravdu šéfka automobilky Linda Jackson.

Rovnako aj kórejská automobilka Kia vyrába v Tepličke nad Váhom dva najdôležitejšie modely značky. Pri Žiline výrobné linky opúšťa SUV Sportage a model nižšej strednej triedy cee’d. Sportage sa pritom vyrába aj v Číne a Južnej Kórei, model cee’d len na Slovensku.