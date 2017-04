Gazprom a Eustream podpísali dohodu o preprave plynu do roku 2050

Zmluva má hodnotu 5,3 miliardy eur, oznámila v utorok agentúre Reuters divízia Gazprom Export.

„Dohoda je základom budúcich kontraktov na prepravu a umožní nám získavať podiely na kapacitách systému prepravy plynu na Slovensku,“ uviedol Gazprom. Podmienky a hodnota týchto budúcich zmlúv je stanovená zatiaľ len predbežne, dodala ruská spoločnosť.

Gazprom vlani uistil Eustream, že slovenskú aj českú sieť na prepravu plynu bude dlhodobo využívať aj v prípade vybudovania nového plynovodu Nord Stream 2 pod Baltským morom. Slovensko sa obáva rozšírenia plynovodu Nord Stream. ktorým Rusko pri dodávkach plynu do Európy môže obchádzať Ukrajinu, pretože by to v budúcnosti mohlo vyústiť v nižší objem prepravy ruského plynu cez Slovensko a do výpadku v príjmoch Bratislavy z tranzitu suroviny. Šéf Gazpromu Alexej Miller vlani uviedol, že po vybudovaní plynovodu Nord Stream 2 klesne tranzit plynu cez Ukrajinu na približne desatinu celkovej kapacity tejto trasy.

Gazprom disponuje najväčšími zásobami zemného plynu na svete a má monopol na vývoz tejto strategicky dôležitej suroviny z Ruska prostredníctvom plynovodov. Firma je kľúčovým dodávateľom plynu pre rad európskych krajín vrátane Slovenskej republiky.