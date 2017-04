Lietajúce auto zo Slovenska čaká premiéra v Monaku

„Bohužiaľ, okrem toho nevieme absolútne žiadne podrobnosti o vozidle, vrátane ceny,“ pripustil server, špecializujúci sa na informačné technológie. Všetky tajomstvá má odhaliť až výrobca na spomínanej výstave Top Marques Monaco. „Uvidíme, či AeroMobil dokáže splniť svoje sľuby,“ poznamenal portál.

Lietajúce autá bola snom 60. rokov minulého storočia, ale myšlienku sa až doteraz nikomu nepodarilo dotiahnuť do úspešného konca. Aj prototyp slovenského vozidla so sklápacími krídlami má za sebou dlhú cestu aj haváriu. AeroMobil tvrdí, že sa mu podarilo prototyp vypiplať do podoby reálneho stroja, schopného ísť do predaja. Alebo aspoň do stavu, keď si výrobca trúfa ohlásiť, že tento rok začne prijímať predbežné objednávky.

Prototyp sa takmer pred dvoma rokmi, v máji 2015, zrútil na letisku v Nitre na západe Slovenska. Stroj, ktorý sa dostal do vývrtky, pilotoval jeho vynálezca Štefan Klein, ktorý na myšlienke autá schopného vzlietnuť pracuje dlhšie ako štvrť storočia. Hoci spadol z výšky viac ako 200 metrov, pilot utrpel len ľahké zranenia, pretože sa mu ešte vo vzduchu podarilo aktivovať padák, a stlmiť tak náraz na zem.