Šéfka MMF chce od Grécka ďalšie reformy, od veriteľov čas

Podľa nej budú však potrebných množstvo ďalších zmien. Účasť MMF na ďalšej pôžičke Aténam v rozhovore s verejnoprávnou televíziou ARD jasne nepotvrdila. Vec však vidí nádejnejšie.

„To prvé, čo chceme vidieť, sú reformy, pretože čím viac reforiem, čím lepšia hospodárska situácia, tým menej bude potrebné reštrukturalizovať dlhy,“ povedala okrem iného Lagardeová. Nutná je podľa nej najmä reforma daňového a dôchodkového systému.

Odpustenie časti dlhov Grécku zatiaľ podľa Lagardeovej netreba, veritelia by podľa nej ale mali predĺžiť dobu splácania pôžičiek a obmedziť úroky.

Lagardeová rokovala s nemeckou kancelárkou práve o Grécku. Hlboko zadlžená krajina musí v lete uhradiť ďalšie vysoké splátky úveru. Aby mohla plniť svoje záväzky, bude potrebovať ďalšiu pôžičku.

Výmenou za rozsiahle reformy, na prípravu ktorých prídu čoskoro do Atén dohliadnuť experti veriteľských inštitúcií, môže krajina do roku 2018 získať až 86 miliárd eur. MMF ale so svojou účasťou pri ďalších pôžičkách Grécku zatiaľ váha. Podľa pozorovateľov je však pravdepodobnejšie, že sa na nich bude podieľať.