Tretí vek ovládol bratislavské Hviezdoslavovo námestie

Po celý deň tu znela aj hudba, nielen dychovka a ľudovky, ale tiež džez, folk či pop. Veď aj keď mladí si to neuvedomujú, práve generácia dnešných sedemdesiatnikov zažila ten pravý ošiaľ z Beatles…

Hudobný program na Hviezdoslavovom námestí. Autor: Pravda

"Som rád, že aj problematika našich seniorov sa konečne dostáva do povedomia verejnosti. Donedávna bola totiž len na okraji spoločenského záujmu, aj keď vek dožitia sa stále zvyšuje a preto sa týka čoraz väčšieho počtu ľudí,“ povedal Miloš Nemeček, seniorský aktivista z občianskeho združenia Bagar, ktoré patrilo k spolurganizátorom akcie konanej pod záštitou samosprávy bratislavského Starého Mesta.

OZ Bagar spolu s partnerským združením Kreatívny klub Luna na námestí opäť propagovali aj svoj projekt a zároveň súťaž Senior Friendly, ktorého cieľom je predstaviť a oceniť rôzne subjekty ústretové k staršej generácii a ochotné rôznymi benefitmi a aktivitami umožniť jej plnší a bohatší život.

"Do súťaže sa možno prihlásiť ešte do 15. septembra. Teší nás, že sa nám už doteraz ozvali aj viaceré veľké firmy, ktoré sa aktívne zapájajú do pomoci starším. Apelujem však aj na seniorov jednotlivcov, ktorí majú v tomto smere akúkoľvek pozitívnu skúsenosť, aby svojich pomocníkov a ochrancov takisto nominovali,“ zdôraznil Nemeček. Ako dodal, viac o celom podujatí sa možno dozvedieť na stránke www.seniorfriendly.sk.