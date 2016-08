Rosenfeldov palác v Žiline otvoria po piatich rokoch

Renáta Jaloviarová, Pravda |

Rosenfeldov palác nie je palácom len preto, že to má v názve, ale vzhľadom ho znovu aj naozaj pripomína. Už to nie je schátraná budova, do ktorej zateká a kde opadávajú kusy omietok aj s výzdobou. Pamiatku zmenila rekonštrukcia, či skôr jej vrátila podobu z obdobia, keď palác vznikol. Po piatich rokoch, čo bola budova pre zlý stav zatvorená, ju môžu opäť otvoriť verejnosti.