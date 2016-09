Zemplínsku šíravu opäť objavujú turisti

Toto významné turistické centrum Zemplína s rozlohou vodnej plochy 33 štvorcových kilometrov, s dĺžkou 11 kilometrov a priemernou hĺbkou 9,5 metra, mohlo, čo sa týka počtu návštevníkov, tento rok lámať rekordy. Do cesty sa však postavilo nestabilné počasie.

Na Zemplínsku šíravu vlani prišlo okolo 700-tisíc návštevníkov. „Počet turistov, ktorí vlani na Zemplínskej šírave aj prenocovali, stúpol v porovnaní s rokom 2014 o 32 percent,“ konštatuje oblastný výkonný riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu so sídlom v Michalovciach Ján Ďurovčík. Tento rok by sa podľa neho mala návštevnosť udržať na vlaňajšej úrovni. „Počty zosumarizujeme v septembri, no sezóna nebude zlá,“ podčiarkol Ďurovčík. Dôvodov, prečo turisti Zemplínsku šíravu vyhľadávali, je viac. Pripúšťa, že svoje zohralo aj to, že ľudia začali uprednostňovať domáce dovolenky pred zahraničnými z bezpečnostných dôvodov. „Tento rok si pripomíname polstoročie od otvorenia letnej turistiky na Zemplínskej šírave, a preto sme pri nej organizovali množstvo kultúrnych podujatí. Návštevnosť nám teda zlepšil aj tzv. kultúrny turizmus. Po prvý raz bol v plnej prevádzke aj amfiteáter na Hôrke, kde vystupovaliaj Lúčnica či SĽUK,“ dodáva.

Miestny turizmus zastrešujú obce a podnikatelia. Jednou z nich je aj obec Vinné. Starosta Marián Makeľ pripomenul, že v lete pripravili asi šesťdesiat rôznych podujatí. „To zvýšilo záujem ľudí o návštevu tejto oblasti. Tento rok sme zaznamenali viac turistov z Česka,“ poznamenal Makeľ. „Vlani sme mali tri mesiace tepla a bez dažďa. Teraz je to iné. Kvôli tomu ubudli jednodňoví návštevníci,“ dodal. Obec Vinné vlastní pri Zemplínskej šírave rekreačné zariadenia, no prenajíma ich súkromníkom. Prevádzkuje tiež turizmus okolo Vinianskeho jazera. „Vlani sme mali pri Vinianskom jazere vyše 50-tisíc turistov, v našej časti Zemplínskej šíravy celkom 165-tisíc návštevníkov,“ podotkol Makeľ.

Významné stredisko cestovného ruchu pri Zemplínskej šírave je aj v obci Kaluža, kde prevádzkujú aj Thermalpark Šírava. Starosta Kaluže Ján Čuchran zdôrazňuje, že park toto leto najmä počas chladnejších dní neraz praskal vo švíkoch. Kapacitu má 500 návštevníkov. „Toto leto stúpol počet tzv. sedemdňových hostí v ubytovacích zariadeniach. Čísla pre tento rok ešte k dispozícii nie sú, no rok nebude zlý. Bude porovnateľný s vlaňajškom,“ zdôraznil. Obec má k dispozícii dve ubytovacie strediská a tie majú toto leto priebežnú vyťaženosť asi 80 percent. Keby sa tento rok nevzbúrilo počasie, mohlo byť podľa starostu ešte lepšie.