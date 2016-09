V meste obuvi bolo obuvnícke remeslo na vymretie

O štvorročné štúdium v tomto odbore prejavilo záujem osem žiakov. Na to, koľko kvalifikovaných ľudí chýba obuvníckym firmám, je to ako kvapka v mori, ale podľa Kataríny Hartmannovej, riaditeľky Strednej odbornej školy v Partizánskom, bolo nesmierne ťažké získať aj týchto ôsmich.

„Vo verejnosti stále pretrváva mienka, že obuvníctvo je niečo špinavé, niečo zlé. Preto sa tu tento odbor 20 rokov vôbec nevyučoval. Teraz niektorí zistili, že vo firme Gabor budú pracovať na tých najmodernejších strojoch, v príjemnom prostredí a k tomu budú mať ako bonus aj výborné sociálne programy," vraví Katarína Hartmannová.

Na obuvnícke remeslo sa budú žiaci pripravovať formou duálneho vzdelávania, výrobnú prax získajú vo firme Gabor v Bánovciach nad Bebravou. Sľubujú si od toho hlavne veľké možnosti nájsť si dobré zamestnanie. Dodávajú však, že najradšej by sa zamestnali niekde mimo Slovenska.

„Sľubujem si od toho lepšiu perspektívu, čo sa týka zamestnania, najlepšie v zahraničí, to by bol vyšší level," vraví prvák Norbert z Partizánskeho. Jeho spolužiak Peter z Uhrovca vidí v tomto odbore veľké možnosti na uplatnenie, pretože po absolvovaní štúdia získa potrebné certifikáty na prácu v zahraničí.

„Na tento odbor ma lákajú väčšie možnosti na trhu práce. Vzhľadom na to, že ovládam cudzie jazyky, tak sa mi to zíde, hovorím po grécky, taliansky, anglicky a nemecky," dodala ďalšia prváčka Michaela z Partizánskeho.

Nemecká obuvnícka firma Gabor má svoj výrobný závod v Bánovciach nad Bebravou už dvadsať rokov. Vstúpila do projektu duálneho vzdelávania aj preto, lebo jej chýbajú kvalifikovaní pracovníci. Podľa slov Juraja Vodičku, konateľa spoločnosti Gabor v Bánovciach nad Bebravou, by momentálne vedeli prijať niekoľko desiatok pracovníkov. Vo firme už majú pripravené priestory, kde budú môcť žiaci praxovať, polovicu vyučovacieho času strávia priamo vo výrobe.

„Je to dokonalé spojenie teórie a praxe. Pri príprave projektu sme spolupracovali so Slovensko – nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou, ktorá nám zabezpečila transfer učebných programov z nemeckých učebných osnov. Sme nemecká firma, takže je to logické, výrobné postupy vo firme v Bánovciach sme prevzali od materskej firmy," vysvetľuje Juraj Vodička.

Do systému duálneho vzdelávania sa v tomto školskom roku po prvýkrát zapojilo 89 zamestnávateľov a 31 stredných odborných škôl na celom Slovensku. Podľa informácií, ktoré Pravde poskytlo ministerstvo školstva, najvyšší počet žiakov v duálnom systéme zaznamenali v Trenčianskom, Nitrianskom a Košickom kraji. Pre žiakov sú najpríťažlivejšie odbory strojárstvo a elektrotechnika. V budúcom školskom roku sa plánuje do duálneho vzdelávania zapojiť ďalších 76 stredných škôl a 204 zamestnáva­teľov, ktorí ponúkajú spolu 1925 učebných mi­est.