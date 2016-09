Bratislava pozýva na cestu časom, festival plný zážitkov

Najväčším ťahákom bude živý orloj na Michalskej veži. Každú celú hodinu odtrúbia fanfáristi a potom sa objaví 12 postáv, medzi nimi napríklad Paracelsus, mestský kat, rytier Roland, obor Klingsor, bosorka či pani Bratislava.

Na Ventúrskej ulici vystúpi Mozart s kolegami Beethovenom či Lisztom a Napoleon si požartuje so svojim Neznámym vojakom. Keltská bubnovačka zase pripomenie, že obľúbené návštevy barov medzi mladými Britmi nie sú novinkou a rovnako divoké jazdy ich predkov sa v uliciach Bratislavy už odohrávali. Richtárska kortešačka zase ukáže, že predvolebné sľuby a naháňanie hlasov sa až tak nemenia a Ľudovít Štúr bude hľadať tú pravú štúrovskú bradu.

Na diskusnom fóre budú debatovať nielen známe osobnosti, ale aj ľudia taxikár či hasič.

Cestovanie časom je dvojdňový festival. Divadelné výjavy sa budú opakovať každú hodinu v piatok v čase od 16.00 do 19.00 hod. A v sobotu od 15.00 do 19.00 hod. V uliciach Starého Mesta návštevníkov aj domácich čaká aj bohatý doplnkový program. Festival ukončí slávnostný sprievod a galaprogram na Hviezdoslavovom námestí. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční mokrý variant pod názvom Zmokni so svojím susedom, kde bude napríklad módna prehliadka dáždnikov a pršiplášťov.