Poslanci chcú, aby Nesrovnal zastavil výstavbu v Petržalke

Poslanci na utorkovom zasadnutí bratislavského mestského zastupiteľstva schválením tohto uznesenia reagovali na projekt Green Park, ktorý chce v bratislavskej Petržalke postaviť developer. Uznesenie sa tiež týka pozemkov na Tyršovom nábreží a priľahlých pozemkov.

Poslanci chcú, aby tak primátor rozhodol bez predchádzajúceho stanoviska komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Ďalšie body, ktoré sú súčasťou schváleného uznesenia, zverejňuje bratislavský magistrát na svojej oficiálnej internetovej stránke.

Pôvodný návrh poslankyne Lucie Štasselovej bol, aby primátor vypísal súťaž na stvárnenie areálu bývalej Artmerdie a priľahlých plôch v okolí Krasovského ulice a Tyršovho nábrežia v Bratislave. Súťaž by podľa nej otestovala, čo toto územie unesie.

Súhlasil s ňou aj Nesrovnal, jej návrh podporoval, mesto však podľa neho má pravidlá, ktoré musí dodržiavať. Štasselová tiež upozorňovala, že zadanie súťaže by malo stanoviť také stavby, ktoré by neznehodnotili Sad Janka Kráľa v Petržalke a priľahlé oddychové zóny. Investičné zámery v tejto lokalite by podľa Štasselovej mali rešpektovať vzácne územie.

Predmetom činnosti developerského projektu Green Park v Petržalke je súbor objektov na bývanie s občianskou vybavenosťou. Navrhovateľom je spoločnosť RV Development Bratislava. Ako informuje portál Ministerstva životného prostredia SR, projekt je v súčasnosti v procese EIA, čo je posudzovanie vplyvov na životné prostredie.