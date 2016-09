V Turzovke sa učia, kde sa dá

„Samospráva ubezpečovala všetkých vrátane rodičov, že stavba nijako neovplyvní začiatok nového školského roka a všetko sa stihne ukončiť do 31. augusta,“ píšu v liste adresovanom médiám nespokojní rodičia turzovských školákov.

V pavilóne s nedokončenou strechou je 12 tried a tri odborné učebne. Keďže je aktuálne staveniskom, žiakom museli hľadať a vytvoriť náhradné triedy a využili pritom naozaj všetky priestory, ktoré sú v ostatných školských pavilónoch. „Majú stiesnené priestory. V niektorých miestnostiach neboli ani tabule, takže pedagógovia musia improvizovať,“ hovorí vychovávateľka Danica Janišová.



Siedmaci sa učia v školskej knižnici, ôsmaci v kuchynke a deviataci napríklad v dielni. Sedia za vysokými stolmi so zverákmi, ktoré sú z bezpečnostných dôvodov zabalené. „Pokiaľ sú tu deti dve vyučovacie hodiny v rámci predmetu technickej výchovy a pracujú pod dohľadom učiteľa, tak je to niečo úplne iné, ako keď sú tu celý deň od rána až do pol druhej. Takže treba kvôli ich bezpečnosti zosilnený dozor. Veci, ktoré sú nebezpečné, sú zabalené, aby ich nelákalo používať ich,“ približuje učiteľka deviatakov Elena Janteková.

Strecha na školskom pavilóne bola v havarijnom stave. Zvyčajne sa opravy zvyknú robiť cez prázdniny, no samospráva nastavila dlhšie termíny a na opravu strechy vymedzila čas päť mesiacov, od júla až do konca novembra.



„Keďže chceme, aby sa tam vyučovalo, tak sme urobili opatrenia, aby zhotoviteľ diela práce urýchlil a pripravil priestory pre deti do konca mesiaca augusta. Ja som bol v tom, že strecha bude nadkrytá a deti sa tam budú môcť nasťahovať. Ale vzhľadom na to, že posledné dni boli daždivé, stavba sa predĺžila,“ uviedol primátor Turzovky Ľubomír Golis. Do mnohých tried cez odkrytú strechu zatieklo a stále sú navlhnuté steny, ktoré tiež bude treba dať do poriadku okrem strechy.

„Sú zatečené niektoré učebne, kancelárie a chodby,“ povedala riaditeľka Základnej školy v Turzovke Terézia Šupolová. Riaditeľka si nevie predstaviť, že by provizórna situácia v škole mala trvať dlhšie obdobie. Primátor Turzovky verí, že provizórium na škole sa skončí do dvoch týždňov a 19. septembra sa žiaci vrátia do bežných školských tried. Základnú školu v Turzovke navštevuje 620 žiakov.