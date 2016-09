Darcov krvi prídu povzbudiť olympionici

S takýmto podtitulom štartuje už túto sobotu v mestách Banská Bystrica a Košice v poradí druhý ročník Olympijskej kvapky krvi. Celé podujatie, ktorého mediálnym partnerom je aj denník Pravda, vyvrcholí v piatok 30. septembra v Šamoríne.

Kvapku opäť organizuje Nadácia Slovenského olympijského výboru (SOV) v spolupráci so Slovenským olympijským výborom, Národnou transfúznou službou SR a Slovenským Červeným krížom. „V mene Nadácie SOV pozývam všetkých, aby využili túto jedinečnú príležitosť a pomohli tým, ktorí sú na našu pomoc pri záchrane života odkázaní. Veríme, že toto podujatie osloví aj ďalších športovcov a bude zároveň motivujúce pre širokú verejnosť,“ povedal člen správnej rady nadácie Gábor Asványi.

V Košiciach sa sobotňajšia akcia bude konať od 8. do 11. h v hoteli Double Tree by Hilton a podporia ju olympioničky – atlétky, sestry Dana a Jana Velďákové. V rovnakom čase sa uskutoční aj v Banskej Bystrici, a to priamo v tamojšej Športovej hale Dukla, tam darcov príde povzbudiť olympijský šampión v chôdzi na 50 km Matej Tóth. A napokon v Šamoríne sa bude dať do akcie zapojiť v posledný septembrový deň v tamojšom X-bionic sphere, od 8. do 12. h a za účasti strelkyne Danky Bartekovej.

Odber krvi sa vo všetkých troch mestách vykoná rovnakým spôsobom, ako bežne na transfúziologických pracoviskách, vrátane vyšetrenia hemoglobínu a vyplnenia dotazníka darcu krvi. „Pre darcov sme zároveň pripravili množstvo sprievodných aktivít, vrátane autogramiád olympionikov,“ doplnil Asványi.

Projekt s ambíciou vytvoriť dlhodobú tradíciu sa s veľkým ohlasom stretol už pri vlaňajšom úvodnom ročníku. Zo športovcov sa vtedy zúčastnili napríklad aj hokejista Zdeno Cíger, strelec a olympijský medailista Jozef Gönci, diaľkový plavec Richard Nagy, gymnasta Samuel Piasecký, zápasník Miroslav Luberda a ďalší. „Podujatie sa snažíme ponímať symbolicky. Jednak sa v jeho rámci poďakovať športovcom za skvelé výkony, jednak ukázať verejnosti, že pomoc blížnemu vôbec nie je len otázkou sumy investovaných peňazí alebo dĺžky času,“ uviedol pre Pravdu predseda Správnej rady Nadácie SOV Anton Siekel.