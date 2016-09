Výstavbu kanalizácie ukončili, na cesty čakajú

Kanalizáciu a vodovod začali Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK) v regióne Bytča budovať pred dvoma rokmi. Na takmer 50-miliónovú investíciu prispel štát, Európska únia a zvyšných takmer 40 percent sú náklady spoločnosti.

Okrem nových potrubí zrekonštruovali aj čistiareň odpadových vôd v Bytči. Aby mohli stavbári položiť takmer 68 kilometrov kanalizácie a 55 km vodovodného potrubia, museli rozkopať asi 80 kilometrov ciest. V niektorých obciach ich ešte nedali do pôvodného stavu, čo ľudí stále hnevá, pretože im to komplikuje život.

„Cesty ešte nie sú dokončené, niektoré sú v katastrofálnom stave,“ hovorí Mária, obyvateľka obce Veľké Rovné. Výstavba kanalizácie a vodovodu si od obyvateľov obcí vyžiadala pevné nervy a trpezlivosť so stavebným ruchom, prachom, blatom, rozkopanými a deravými cestami, ktoré sa menili na tankodróm, po ktorých sa nedalo normálne jazdiť.



Zmodernizovaná čistiareň odpadových vôd v Bytči. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Aj preto by už boli radi, aby opravu ciest dokončili a aby sa ľudia bez problémov dostali k svojim domom. „Cesty by mali dať do takého stavu, ako boli pred výstavbou, až potom slávnostne ukončiť stavbu,“ upozornil ďalší z obyvateľov Miroslav. „Našu obec začali robiť ako poslednú z ostatných obcí, a preto sú tie nedorobky u nás najväčšie,“ mieni starosta Veľkého Rovného Jozef Mičieta.

SEVAK síce projekt v okrese Bytča slávnostne ukončil, zároveň však dodáva, že ešte stále odstraňuje nedostatky a nedorobky, ktoré súvisia so stavbou. Z ciest zvyčajne opravia, zasypú a zaasfaltujú len to, čo bolo rozkopané, plus 50 cm na každú stranu.

Starostovia však nechceli mať takto polátané miestne cesty, ale uprednostnili komplexnú rekonštrukciu, na ktorú musia prispieť aj z obecných rozpočtov. „Robíme to spolu so starostami, čiže sa to trošku predĺžilo, ale predpokladám, že do začiatku zimnej údržby budú všetky komunikácie hotové,“ uviedla predsedníčka predstavenstva SEVAK-u Žilina Tatiana Štrbová.

Po skončení stavby by sa mali na vodovodnú a kanalizačnú sieť pripojiť obyvatelia obcí, kde bola budovaná tak, aby sa dosiahla pripojenosť 85 percent. Vodári práve v tejto súvislosti riešili v minulosti na horných Kysuciach problém s tým, že ľudia sa odmietali na kanalizáciu pripojiť, čo by znamenalo, že ak sa nepripojí dostatok ľudí, získané európske peniaze sa budú musieť vrátiť.

V Bytči a v šiestich obciach (Štiavnik, Hvozdnica, Petrovice, Kolárovice, Veľké Rovné, Kotešová) sa môže pripojiť 22-tisíc ľudí. Ľudia pred výstavbou deklarovali záujem o pripojenie, čo potvrdili aj starostovia. Spoločnosť si ich záujem aj poistila. „Naša spoločnosť s každým občanom pred začatím stavby podpisuje zmluvu o budúcej zmluve o budúcom pripojení, kde v podstate sa občan zaväzuje, že sa pripojí. Na základe týchto podpísaných zmlúv sa realizujú len tie odbočky, ktoré majú podpísané tieto zmluvy o pripojení,“ uviedla Štrbová zo SEVAK-u.