Darcov krvi prišli povzbudiť olympionici

Organizovali ju Nadácia Slovenského olympijského výboru (SOV) v spolupráci so Slovenským olympijským výborom, Národnou transfúznou službou SR a Slovenským Červeným krížom.

V Banskej Bystrici v športovej hale Dukla čakal na stretnutie s dobrovoľnými darcami najvzácnejšej tekutiny čerstvý olympijský víťaz z chôdze na 50 kilometrov z olympijských hier v Riu de Janeiro Matej Tóth, stretnúť tam bolo možné aj dvojnásobného držiteľa bronzových olympijských medailí z olympiád v roku 1996 a 2004 športového strelca Jozefa Gönciho.

Darovať krv bolo možné v čase od ôsmej hodiny rána do jedenástej predpoludním, prvý darca čakal na vpichnutie ihly už o trištvrte na osem. Bol ním tiež športovec, 44-ročný tréner džuda Marek Matuszek. Ten je už skúseným darcom. „Darovať krv som prišiel asi 29-krát, prvýkrát som tak urobil, keď som mal 23 rokov,“ prezradil tréner, ktorého prišli podporiť aj dcérky sedemročná Pavla a päťročná Peťka.

Člen Správnej rady Nadácie SOV Gábor Asványi podotkol, že akciu prvýkrát organizovali vlani, v Košiciach a Šamoríne. Zo športovcov sa jej zúčastnili aj terajší tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Zdeno Cíger, diaľkový plavec Richard Nagy, gymnasta Samuel Piasecký a ďalší športovci – olympionici.

„Vlani sa odberu v Košiciach zúčastnilo 40 darcov, v Šamoríne prišlo darovať krv 70 ľudí. Tento rok sme do projektu zahrnuli aj Banskú Bystricu. Boli sme zvedaví, koľko ľudí v meste pod Urpínom príde darovať krv,“ hovoril krátko pred ôsmou hodinou ráno Asványi.

Na akciu Daruj krv s olympionikom prišli aj mladé fanúšičky Matej Tótha. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Medzi prvými darcami nechýbal ani syn primátora mesta Ján Nosko ml., ktorý prišiel so štvorročným synom Jankom, sprevádzal ho aj sám primátor mesta pod Urpínom – Ján Nosko st. 33-ročný Nosko daroval krv po desiatykrát, jeho otec, ktorý je okrem primátorovania povolaním lekár tak urobiť nemohol. „Keď som bol mladý, prekonal som chorobu, v dôsledku ktorej som bol vylúčený zo skupiny darcov,“ vysvetlil primátor. Akciu podporil aspoň svojou účasťou.

Krv sa po prvýkrát chystal darovať aj bývalý olympionik Jozef Gönci, napokon na to nemal zdravotné predpoklady. „Dnes to nevyšlo, no nabudúce to dúfam vyjde,“ povedal s odhodlaním, že v budúcnosti krv chce darovať. Dnes sa nemohol pridať k darcom ani olympijský víťaz z chôdze na 50 kilometrov Matej Tóth, ktorý je po olympiáde stále v karanténnom období, počas ktorého darovať krv nie je možné.

Priznal sa, že krv daroval dvakrát a raz bol darcom krvných doštičiek. Ako náhradu priniesol so sebou zlatú olympijskú medailu z Ria, ktorú záujemcom dovolil nielen poobzerať, ale aj chytiť do vlastných rúk. Mimochodom, váži pol kila. A záujemcom o fotku a autogram rád vyhovel. Ako inak – s úsmevom na tvári.

V Košiciach zaklopal prvý darca v miestnosti hotela Double Tree by Hilton o ôsmej hodine ráno a po ňom už nasledovali ďalší. Projektová manažérka Slovenského olympijského výboru Katarína Feketeová informovala, že celkom v Košiciach prišlo darovať krv päťdesiat ľudí, desiati z nich nemohli, pretože sa nedávno vrátili zo zahraničnej dovolenky.

V Banskej Bystrici a Košiciach tak v sobotu darovalo krv 51 darcov. Tých na východe tiež prišli podporiť olympionici. „Bola tu Danka Barteková, Katka Ráczová, Jaroslav Jokl, či Miroslav Luberda,“ prezradila Feketeová. Pôvodne mali byť na mieste aj sestry Velďákové, no tým vošli do cesty preteky, preto medzi darcov prísť nemohli.

Matej Tóth darovať krv nemohol, zato bol pripravený podpisovať fanúšikom karty. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Danka Barteková patrí podľa vlastných slov k tej skupine ľudí, ktorej k darovaniu najvzácnejšej tekutiny bránia zdravotné dôvody. „Túto akciu som rada prišla podporiť. Páči sa mi, keď sa olypmizmus spája so spoločenskými potrebami, ku ktorým radím aj darovanie krvi,“ zdôraznila olympionička.

Podujatie, ktorého mediálnym partnerom je denník Pravda bude mať tohtoročnú záverečnú bodku v piatok 30. septembra v Šamoríne, kde sa uskutoční tretí z odberov krvi v spolupráci s olympionikmi. Asványi predpokladá, že tam ich príde podporiť minimálne päťdesiatka darcov. Aistovať by im mali ďalší olympionici, očakáva sa účasť zlatého štvorkajaku z Ria Erika Vlčeka, Juraja Tarra, Denisa Myšáka a Tibora Linku.