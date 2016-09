V šapitó uprostred Banskej Bystrice okúzľuje svet bábok

Bábkarská Bystrica oslavuje už dvadsiate narodeniny a keďže sa podujatie uskutoční každý druhý rok, je to už štyridsať rokov, čo môžu obyvatelia Banskej Bystrice privítať hosťujúce súbory, ale predviesť aj domácu originálnu tvorbu.

Možno preto aj to šapitó, možno preto také veľkolepé a umelecky vyhranené otvorenie. Vo vnútri veľkého stanu sprístupnili výstavu, ktorá potrvá až do 4. októbra 2016, teda do ukončenia festivalu. Malí aj veľkí na nej môžu vidieť divadelné bábky, dekorácie, rekvizity, bábkárske divadelné scény a kostýmy zapožičané z Bábkového divadla Žilina, Bratislavského bábkového divadla, Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, Bábkového divadla v Košiciach, zo SNM Múzea bábkárskych kultúr a hračiek v Modrom Kameni a samozrejme domáceho divadla Bábkového diva na Rázcesti v Banskej Bystrici. Hostí uvítali herci BDNR na chodúľoch a s úsmevmi na tvárach. Divadelne pútavo, veľkolepo a srdečne.

Výstava Bábkové divadelné panoptikum je prepracovaná do najmenších detailov a koncepčne sa pod ňu podpísali okrem iných vedenie Bábkového divadla na Rázcestí, riaditeľka Iveta Škripková a umelecký šéf Marián Pecko, hlavní organizátori festivalu. Po výtvarnej stránke sa svojou prácou môže pochváliť Katarína Mažáryová. Uvítacie šapitó svojou pompéznosťou a jedinečnou divadelnou krásou, zaručuje priebeh už 20. ročníka medzinárodného festivalu. Je dôstojným a lákavým štartom do obdobia, keď Banskú Bystricu navštívia bábkové divadlá pre deti aj dospelých z rôznych európskych krajín. Ak ste na ich tvorbu zvedaví, tešte sa na festival Bábkárska Bystrica TOUR od 30. septembra do 4. októbra v Banskej Bystrici.