Pre summit bude v piatok jazdiť MHD s obmedzeniami

V čase od 8:00 do 10:00 bude uzavretá trasa Letisko – Ivanská cesta – diaľničný obchvat – Most SNP – Staromestská – Hodžovo námestie – Palisády – Hrad a dotkne sa to autobusov číslo 31, 39, 61, 65, 80, 83, 93, 94, 96, 196 a trolejbusov číslo 203, 207, 212.

Od 13:00 do 14:00 bude uzávierka trasy Hrad – Palisády – Hodžovo námestie – Staromestská – Nábrežie L. Svobodu – Rázusovo nábrežie – Vajanského nábrežie – Šafárikovo námestie. Týka sa to autobusov číslo 31, 39, 50, 70, 80, 83, 93, 94, trolejbusov číslo 203, 207, 212 a električiek číslo 4, 6, 8.

Po 14:00 bude na 15 minút zastavená doprava cez všetky bratislavské mosty – Most Lafranconi, Most SNP, Starý most, Most Apollo a Prístavný most. Toto obmedzenie sa dotkne autobusov číslo 92, 50, 80, 83, 93, 94, 68, 88, 90, 96, 98, 196 a električiek číslo 1, 3.

V čase od 15:30 do 16:30 bude uzavretá trasa Danubiana – Čunovo – Rusovce – Panónska cesta – Most SNP – Staromestská – Hodžovo námestie – Palisády – Hrad. Obmedzenie sa týka autobusov číslo 31, 39, 50, 70, 80, 83, 88, 90, 91, 93, 94, 191 a trolejbusov číslo 203, 207, 212.

Po 18:00 bude uzavretá trasa Hrad – Palisády – Hodžovo námestie – Staromestská – Einsteinova – diaľničný obchvat – Ivanská cesta – Letisko. Táto uzávierka sa týka autobusov číslo 31, 39, 61, 65, 80, 83, 93, 94, 96, 196 a trolejbusov číslo 203, 207.

MHD bude v piatok zadarmo

Od piatku sa síce začína Európsky týždeň mobility (ETM), mestská hromadná doprava (MHD) v Bratislave je v ten deň zadarmo aj pre dopravné obmedzenia počas summitu. „Počas Európskeho týždňa mobility sa bude dať cestovať ako každý rok len na vodičský preukaz,“ uviedla hovorkyňa Bratislavy Ivana Skokanová. Ako ďalej spomenula, pre piatkový neformálny summit premiérov a prezidentov členských krajín Európskej únie v Bratislave budú v piatok cestovať výnimočne bezplatne všetci, teda aj tí, ktorí vodičský preukaz nemajú. Do ETM sa zapojí i Bratislava a teda aj Dopravný podnik Bratislava.

Okrem MHD prepraví v piatok na území Bratislavského samosprávneho kraja každého cestujúceho zadarmo i prímestská autobusová doprava Slovak Lines. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Kukurová. Dopravnú akciu pripravujú taktiež pri príležitosti piatkového summitu. Primátor Ivo Nesrovnal obyvateľom pripomína, aby počas summitu používali autá čo najmenej a využili možnosť cestovať bratislavskou mestskou hromadnou dopravou.

Piatok patrí summitu 27 štátov EÚ

V piatok 16. septembra sa na Bratislavskom hrade koná summit 27 štátov Európskej únie bez Veľkej Británie. Lídri sa stretnú po tom, čo v júni občania Británie v referende zahlasovali za odchod z európskeho klubu. Budú diskutovať o tom, ako má Európska únia po odchode ostrovov vyzerať. Premiérov a prezidentov čaká dopoludnia diskusia na Bratislavskom hrade, naobedujú sa na lodi plávajúcej smerom k Danubiane a neskôr sa vrátia opäť na Hrad. Summit by sa mal končiť v podvečerných hodinách. Hlavy vlád a štátov neočakávajú zásadné a záväzné závery, sú však za naštartovanie diskusie.