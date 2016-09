Zhasnúť a spať. Staré Mesto schválilo otváracie hodiny prevádzok

Podľa neho budú prevádzky otvorené do 22:00 s tým, že tie prevádzky, ktoré splnia určité technické opatrenia, budú otvorené cez týždeň do polnoci a cez víkend do jednej hodiny po polnoci. Prevádzky v pivničných priestoroch budú otvorené do 5:00 ráno.

Podľa predkladateľa návrhu poslanca Ľubomíra Boháča obyvateľom Starého Mesta prekážalo prenikanie hluku do domácností z niektorých prevádzok. “Avšak momentálny stav, ktorý znamená otvorenie prevádzok do 22:00, nie je pre Staré Mesto prijateľný. Preto navrhujem, aby tie prevádzky, ktoré chcú byť otvorené po 22:00, spravili určité technické opatrenia, ako sú okná a výklady bez možností otvárania, vzduchotechnika, ktorá spĺňa príslušné normy, vstup pre zákazníkov do prevádzky musí byť cez pevné zádverie s dvoma dverami,“ povedal Boháč.

V diskusii k navrhovanému VZN však poslanec Ondrej Dostál navrhol iné riešenie k otváracím hodinám prevádzok a obchodov v Starom Meste. “Každý prevádzkovateľ by si mal svoje prevádzkové hodiny určovať sám, lebo tento problém sa netýka všetkých prevádzok, ale len niektorých. Skúste si predstaviť, že máte prevádzku a čo i len na mesiac ju zatvoríte o 22:00. Podľa mňa by riešením bolo, keby tá prevádzka, ktorá by nadmerným hlukom narušila nočný pokoj, bola za to sankcionovaná pokutou,“ navrhol Dostál.

Do diskusie zasiahli aj niektorí kaviarnici, ktorí nesúhlasili s týmto návrhom VZN o prevádzkových hodinách reštaurácií a kaviarní v Starom Meste. Podľa nich väčšina hluku vzniká na ulici a nie v prevádzkach a tento návrh nie je prijateľný ani pre obyvateľov Starého Mesta, ani pre prevádzkovateľov reštaurácií a obchodov. Žiadali preto staromestských poslancov o stiahnutie návrhu a jeho opätovné prerokovanie.

Pôvodný návrh VZN, podľa ktorého chcel staromestský úrad rozdeliť mestskú časť do troch zón s pravidlami platnými pre všetky prevádzky v danej zóne, v marci staromestskí poslanci neschválili.