Bratislava do konca roka náhradné byty nezabezpečí

Bratislava je podľa zákona, ktorý NR SR prijala v roku 2011, povinná zabezpečiť k 1. januáru 2017 náhradné bývanie pre ľudí, ktorí sú zapísaní v príslušných zoznamoch. Nesrovnal pripomína, že v súčasnosti má mesto rozpracovaných šesť lokalít na výstavbu nájomných bytov. „Lokalita v bratislavskej Dúbravke, Pri Kríži, má už aj stavebné povolenie,“ poznamenal.

Bývanie do dvoch rokov

Začiatok výstavby predpokladajú ešte v tomto roku, ľudia by sa tam mohli nasťahovať za približne rok až dva a k dispozícii by bolo 68 bytov. Ďalšími lokalitami sú Na Vrátkach v Dúbravke (116 bytov) a petržalské lokality Mamateyova (75 bytov) a Haanova (112 bytov). Päť bytov by mohlo byť v Ružinove v lokalite Borodáčova a sedemnásť v lokalite Istrijská v Devínskej Novej Vsi. Spolu je to 393 bytov.

Ostatné by mohli byť napríklad v Čunove, v Záhorskej Bystrici i na ďalších miestach v Petržalke a v Ružinove, pre výstavbu by však potrebovali zmeniť územný plán. Stavať byty môže mesto Bratislava len na vlastných pozemkoch.

Na ulici neskončia

Nesrovnal podotkol, že pre magistrát je prvotné zabezpečiť, aby ľudia neboli sociálne ohrození. Reštituent má zákonnú povinnosť akceptovať nájomníkov bytov aj po 1. januári nového roka až dovtedy, kým budú mať náhradný byt. Ako ďalej primátor poznamenal, mesto je povinné byty postaviť aj napriek tomu, že nemá svoj stavebný úrad. „Sme povinní urobiť niečo, čo nevieme. Stavebné úrady majú bratislavské mestské časti a keď to neschvália, mesto Bratislava nesplní svoju povinnosť,“ vysvetlil.

Problémami mesta pri riešení problému s bytmi je podľa magistrátu okrem zákona aj to, že nemá pozemky vhodné na výstavbu. Za problém považujú aj nevôľu občanov voči výstavbe.

Pre riešenie problému s bytmi plánuje magistrát pokračovať v komunikácii so žiadateľmi o situácii, ktorá nastane po novom roku. Opäť chcú rokovať i s ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Za dôležitú považujú aj diskusiu s bratislavskými mestskými poslancami, ktorí sú aj poslancami v NR SR.